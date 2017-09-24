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Sport

دورة شانزان - مالك الجزيري يواجه الروماني كوبيل في الدور الاول

Dimanche 24 Septembre 2017
بــاب نــات - يشارك لاعب التنس التونسي مالك الجزيري في بطولة شانزان التي تقام بالصين من 25 سبتمبر الى 1 اكتوبر والتي تبلغ قيمة جوائزها المالية 731 ألف دولار (250 نقطة) حيث سلتقي في الدور الاول الروماني ماريوس كوبيل المصنف 86 عالميا.

وكان الجزيري (74 عالميا) خرج من الدور الاول لدورة أزمير التركية، أمام المصري كريم مأمون (236 عالميا) بنتيجة 6-7 و4-6.



Publié le:2017-09-24 18:37:51

  
  
  
  
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