كاس الاتحاد الافريقي- النادي الصفاقسي يخرج من الدور ربع النهائي

وكان النادي الصفاقسي انهزم في مباراة الذهاب الاسبوع الماضي صفر-1 وفوت فريق عاصمة الجنوب في انتصار كان في متناوله رغم تقدمه في الشوط الاول بهدف لكريم العواضي في الدقيقة 23 من ضربة جزاء ولم يحكم استغلال تواجده على ملعبه وامام جماهيره لمضاعفة النتيجة التي كانت ستقوده للمربع الذهبي بعد اهداره للعديد من الفرص الثمينة.
واحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز الا ان الحظ لم يحالف النادي الصفاقسي.
فمنذ المحاولة الاولى فشل اللاعب كريم العواضي في تجسيم ركلته ليقضي على امال الصفاقسيين في التاهل رغم نجاح كل ياسين مرياح وحمزة المثلوثي وعلاء المرزوقي واسامة العمدوني في تسديداتهم.
وسيلتقي الفتح الرباطي في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة هلال العبيد السوداني وتي بي مازمبي التي ستقام بعد غد الاحد.
وسيخوض الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في هذه المسابقة النادي الافريقي اياب الدور ربع النهائي لكاس الاتحاد الافريقي بعد غد الاحد بملعب رادس امام مولودية الجزائر بداية من الساعة السابعة مساء بقيادة الحكم البورندي تيري نكورونزيزا.
وكان فريق باب الجديد انهزم ذهابا صفر-1 ر-إص
Publié le:2017-09-22 21:54:04
Par:MedTunisie (Tunisia ) Par Mobile
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