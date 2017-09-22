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Sport

بطولة الرابطة المحترفة الثانية-الجولة 2-النتائج

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - في ما يلي النتائج في اعقاب مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت مساء اليوم الجمعة :
المجموعة الاولى
ملعب المرسى مستقبل المرسى/جمعية اريانة 3-1
ملعب قربة النادي القربي/اتحاد تطاوين 1-صفر
ملعب حمام سوسة امل حمام سوسة/مستقبل القصرين 4-3

ملعب 2 مارس بصفاقس سكك الحديد الصفاقسي/ستير جرزونة 1-صفر
ملعب قفصة قوافل قفصة/محيط قرقنة 2-صفر

المجموعة الثانية
ملعب مقرين نادي حمام الانف/الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة صفر-صفر
ملعب باجة الاولمبي الباجي/هلال الشابة صفر-3
ملعب المحرس الاصطناعي الملعب الرياضي الصفاقسي/مستقبل سليمان 2-1
ملعب سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد/جندوبة الرياضية 1-صفر
ملعب جربة اجيم جمعية جربة/سبورتينغ بن عروس 2-1

Publié le:2017-09-22 17:42:34

  
  
  
  
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