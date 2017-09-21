فيلم ''الهائمون'' للناصر خمير يشارك في الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي بمصر

ويروي شريط الهائمون الذي تم إنتاجه سنة 1984 ويستغرق 95 دقيقة، حكاية معلم شاب يتم إرساله إلى قرية معزولة في الصحراء التونسية، ولكن بدلا من تكريس نفسه للتعليم، يسعى هذا المعلم خلف الألغاز، فيفقد نفسه غارقا في خرافات وأساطير الثقافة العربية القديمة.
فيلم الهائمون الذي تقاسم أدواره كل من ناصر خمير (المخرج وكاتب السيناريو) وهدى داود وسفيان ماكن وحسن الخلصي وجميلة عرابي وسونيا ايشتي ونور الدين صباوي ومحسن زازا، هو فيلم يجمع بين السحر والواقع للاحتفال بجمال صحارى شمال إفريقيا.
ويشارك هذا الشريط الى جانب 39 فيلما منها 16 روائيا و12 تسجيليا ضمن المسابقة الرسمية ، أما مسابقة الأفلام القصيرة فتتضمن 17 فيلما ويشارك في مسابقة الأفلام الطويلة 34 بلدا والقصيرة 15 بلدا منها بلجيكا وبلغاريا وكندا والصين والدنمارك ومصر واستونيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا والمانيا واليونان والهند والعراق وايطاليا واليابان والأردن ولبنان وليتوانيا والمكسيك والمغرب وهولندا وبولونيا وروسيا والسينغال وبنغلاديش وصربيا وسنغافورة واسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
فيلم "الهائمون" الذي تم ترميمه ورقمنته مؤخرا، كان حاز جوائز عديدة، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة العمل الأول في أيام قرطاج السينمائية سنة 1984، والجائزة الكبرى لمهرجان القارات الثلاث السينمائي بمدينة نانت الفرنسية خلال السنة نفسها.
كما توج بجائزة أفضل صورة سينمائية سنة 1985 بمهرجان أواغادوغو السينمائي (بوركينا فاسو).
وفاز سنة 1985 بجائزتين في مهرجان فالنسيا السينمائي بإسبانيا هما جائزة "النخلة الذهبية" وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالنقد السينمائي.
وتتنافس الأفلام المشاركة في الجونة على جوائز الدورة الأولى للمهرجان المتمثلة في جوائز الأفلام الروائية الطويلة وهي جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (50 الف دولار أمريكي) و جائزة نجمة الجونة الفضية (25 الف دولار) ونجمة الجونة البرونزية (15 الف دولار) وجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (20 ألف دولار) إلى جانب جائزتي نجمة الجونة لأفضل ممثل وأفضل ممثلة .
أما بخصوص الأفلام القصيرة فسيقع منح جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير (15 الف دولار) ونجمة الجونة الفضية (7500 دولار أمريكي) ونجمة الجونة البرونزية (4000 دولار أمريكي) الى جانب جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير (5000 دولار أمريكي).
وستتوج مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمنح جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (30 الف دولار) ونجمة الجونة الفضية (15 ألف دولار) ونجمة الجونة البرونزية (7500 دولار) فضلا عن نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (10 ألاف دولار) ويتم اقتسام الجائزة النقدية، بحسب المنظمين، بالتساوي بين المخرج والمنتج الرئيسي للفيلم الفائز بالجائزة.
Publié le:2017-09-21 23:04:24
Par:tuttifrutti (Singapore )
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