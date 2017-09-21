رابطة ابطال افريقيا - غياب حارس الترجي معز بن شريفية عن مباراة الاهلي المصري
Jeudi 21 Septembre 2017
بــاب نــات -
ستشهد التشكيلة الاساسية للترجي الرياضي التونسي غياب الحارس معز بن شريفية عن مباراة اياب الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا التي ستجمع فريق "باب سويقة" بالاهلي المصري يوم السبت 23 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة السابعة مساء بالملعب الاولمبي برادس.
وافاد مصدر مسؤول صلب هيئة الترجي "وات" مساء اليوم " ان معز بن شريفية خضع صباح اليوم الخميس الى عملية جراحية ستستوجب راحة ب 3 ايام على الاقل قبل ان يعود الى سالف تدريباته" وسيعول المدرب فوزي البنزرتي على خدمات الحارس البديل علي الجمل في لقاء بعد غد السبت ".
ويذكر ان مباراة الذهاب بين الترجي الرياضي والاهلي المصري التي دارت نهاية الاسبوع المنقضي بملعب برج العرب بالاسكندرية انتهت بنتيجة التعادل (2-2).
Publié le:2017-09-21 22:09:05
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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