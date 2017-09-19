الاهلي المصري يصل الخميس الى تونس والبدري يدرب اللاعبين على ركلات الجزاء

وخصص حسام البدري، المدير الفني للأهلي جانبا من تمارين صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، للتدريب على ضربات الجزاء بينما اجرى اللاعبان حمد فتحي ومحمد الشناوي، تدريبات بدنية منفردة والجري عقب انتهاء الحصة التدريبية الصباحية، على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان لاعبو الفريق الأول الذين شاركوا في مباراة الترجي التونسي خاضوا تدريبات لازالة الارهاق بملعب مختار التتش بالجزيرة صباح امس الاثنين.
ومن جهة اخرى تحول سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، صباح اليوم، الثلاثاء إلى تونس لبحث ترتيبات الإقامة والنقل والتدريب وذك قبل موعد سفر وفد النادي الاهلي المقرر ليوم الخميس المقبل.
وكانت مباراة الذهاب بملعب برج العرب انتهت بالتعادل 2-2 .
Publié le:2017-09-19 12:35:44
Par:moezz (Tunisia )
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