الإعصار ''ماريا'' يصل إلى الدرجة القصوى في الخطورة

Mardi 19 Septembre 2017

وكالات





Publié le:2017-09-19 08:35:12

- قال المركز الوطني الأمبركي للأعاصير، إن الإعصار ماريا اشتد وتحول إلى إعصار خطير للغاية من الفئة الخامسة على مقياس "سافير سيمبسون" المؤلف من خمس درجات في الوقت الذي اجتاح فيه الكاريبي ليل الاثنين.وأضاف المركز ومقره ميامي، أن الإعصار ماريا بات على بعد 25 كيلومترا جنوب شرقي الدومنيكا محملا برياح سرعتها القصوى 260 كيلومترا في الساعة.وقال المركز "من المحتمل أن يكتسب (الإعصار) قوة إضافية الليلة ولكن من المحتمل أن يشهد مستوى الشدة بعض التقلبات خلال اليومين القادمين".وغادر السكان بعض الجزر قبل وصول العاصفة إليها.ودخلت تحذيرات الأعاصير حيز التنفيذ في سلسلة من الجزر في المنطقة من بينها الجزر العذراء الأميركية والبريطانية وأنتيجوا وباربودا وسان مارتان المقسمة بين هولندا وفرنسا.وتعرض عدد كبير من هذه الجزر للدمار هذا الشهر عندما ضرب الإعصار إرما منطقة الكاريبي.وبدأت بويرتوريكو مسبقا بالتحضير للإعصار ماريا وكان الإعصار إرما قد اجتاح المنطقة التابعة للولايات المتحدة أثناء توجهه نحو كوبا وفلوريدا. وفتحت بويرتوريكو مراكز إيواء وبدأت تفكيك رافعات البناء التي ربما تتعرض للخطر من الرياح العاتية لإعصار ماريا.وتم إجلاء أكثر من 1700 شخص من سكان باربودا إلى جارتها أنتيجوا بعدما دمر الإعصار إرما أغلب المنازل هناك.كما يتتبع خبراء الأرصاد الإعصار هوزيه وهو من الفئة الأولى وتصل سرعة رياحه إلى 120 كيلومترا في الساعة وتم تحديد موقعه على بعد 430 كيلومترا إلى الشرق وجنوب شرقي كيب هاتيراس في نورث كارولاينا.ومن المتوقع أن يبقى مركز الإعصار هوزيه قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة مصاحبا بأمواج قوية خطيرة إلى الشواطئ الممتدة من ديلاوير إلى ماساتشوستس.