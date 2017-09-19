Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Enta Omri  
Monde

الإعصار ''ماريا'' يصل إلى الدرجة القصوى في الخطورة

Mardi 19 Septembre 2017
وكالات - قال المركز الوطني الأمبركي للأعاصير، إن الإعصار ماريا اشتد وتحول إلى إعصار خطير للغاية من الفئة الخامسة على مقياس "سافير سيمبسون" المؤلف من خمس درجات في الوقت الذي اجتاح فيه الكاريبي ليل الاثنين.
وأضاف المركز ومقره ميامي، أن الإعصار ماريا بات على بعد 25 كيلومترا جنوب شرقي الدومنيكا محملا برياح سرعتها القصوى 260 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز "من المحتمل أن يكتسب (الإعصار) قوة إضافية الليلة ولكن من المحتمل أن يشهد مستوى الشدة بعض التقلبات خلال اليومين القادمين".


وغادر السكان بعض الجزر قبل وصول العاصفة إليها.

ودخلت تحذيرات الأعاصير حيز التنفيذ في سلسلة من الجزر في المنطقة من بينها الجزر العذراء الأميركية والبريطانية وأنتيجوا وباربودا وسان مارتان المقسمة بين هولندا وفرنسا.

وتعرض عدد كبير من هذه الجزر للدمار هذا الشهر عندما ضرب الإعصار إرما منطقة الكاريبي.

وبدأت بويرتوريكو مسبقا بالتحضير للإعصار ماريا وكان الإعصار إرما قد اجتاح المنطقة التابعة للولايات المتحدة أثناء توجهه نحو كوبا وفلوريدا. وفتحت بويرتوريكو مراكز إيواء وبدأت تفكيك رافعات البناء التي ربما تتعرض للخطر من الرياح العاتية لإعصار ماريا.

وتم إجلاء أكثر من 1700 شخص من سكان باربودا إلى جارتها أنتيجوا بعدما دمر الإعصار إرما أغلب المنازل هناك.

كما يتتبع خبراء الأرصاد الإعصار هوزيه وهو من الفئة الأولى وتصل سرعة رياحه إلى 120 كيلومترا في الساعة وتم تحديد موقعه على بعد 430 كيلومترا إلى الشرق وجنوب شرقي كيب هاتيراس في نورث كارولاينا.

اقرأ أيضا: أسماء الأعاصير .. هكذا بدأت وهكذا تطورت

ومن المتوقع أن يبقى مركز الإعصار هوزيه قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة مصاحبا بأمواج قوية خطيرة إلى الشواطئ الممتدة من ديلاوير إلى ماساتشوستس.

Publié le:2017-09-19 08:35:12

  
  
  
  
festival-196570bfe4c5899e6ea26ac6c0eb3e7b-2017-09-19 08:35:12





0 de 0 commentaires pour l'article 147882



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13140,3

  • (18 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,90812 DT        1$ =2,45248 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 sept)   1371,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147882 554|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires