الوداد البيضاوي المغربي ينهزم امام صان داونز الجنوب افريقي 1-صفر
Dimanche 17 Septembre 2017
بــاب نــات -
انهزم فريق الوداد البيضاوي أمام مضيفه ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي بنتيجة 1-صفر، في لقاء جمع بينهما اليوم الأحد بملعب لوكاس ماستر بياس ببريتوريا، في اطار ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة الايفواري يانيك زاكيري في الدقيقة 71.
و تجرى مباراة الإياب بين فريق "القلعة الحمراء" الذي سبق له التتويج بالمسابقة سنة 1992، وصان داونز حامل اللقب، يوم السبت المقبل بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
Publié le:2017-09-17 20:01:44
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Par:libre (France )
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