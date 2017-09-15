ذهاب ربع نهائي رابطة الابطال وكاس الاتحاد : الفرق التونسية خارج الحدود من اجل تعبيد طريق الترشح الى نصف النهائي

الفرق التونسية الاربعة التي تخوض مباريات ذهاب دور الثمانية خارج حدود الوطن تامل في تعبيد طريق الترشح الى الادوار نصف النهائية من خلال تقديم مردود غزير وتحقيق نتائج ايجابية على درب مباريات العودة في تونس ايام 22 و23 و24 سبتمبر الجاري.
شيخ الاندية التونسية الترجي الرياضي الذي غادر الى القاهرة صباح امس الخميس على متن طائرة خاصة لملاقاة الاهلي المصري في مباراة نهائي قبل الاوان يامل في تاكيد صحوته المحلية (بطولة تونس الموسم الماضي) وتميزه الاقليمي (الكاس العربية مع انطلاق الموسم الحالي) من خلال مواصلة التالق القاري حيث لم تدخر الهيئة المديرة للترجي اي جهد لتذليل الصعوبات اللوجستية وتوفير كافة ممهدات النجاح للفريق من اجل بلوغ الهدف الاول على سلم اولويات فريق باب سويقة .. وهو احراز امجد الكؤوس الافريقية.
وان استفاد الترجي الرياضي بقيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي من حسن استعداد لاعبيه الدوليين من خلال تدريباتهم المكثفة ومشاركتهم في صفوف المنتخب التونسي في مباراتيه ضد الكنغو في تصفيات مونديال روسيا 2018 فان مشاركة متوسط الميدان الدولي سعد بقير والكامروني فرانك كوم تبقى بين الشك واليقين وقد ينتظر البنزرتي ومساعديه معين الشعباني وعماد بن يونس الحصة التدريبية الاخيرة اليوم الجمعة بملعب برج العرب بالاسكندرية قبل اتخاذ القرار النهائي.
وبخصوص المنافس اعرب فوزي البنزرتي في الندوة الصحفية التي عقدها في اخر حصة تدريبية قبل التحول الى مصر عن " احترامه الكبير لفريق الاهلي" مشددا على ان " الترجي لن يلعب الدفاع في الاسكندرية بل سيعتمد رسما فنيا وتكتيكيا متوازنا .. " واوضح بالقول " درسنا الاهلي المصري جيدا ووقفنا على نقاط ضعفه وقوته ... وهو في تقديري يعتبر جاهزا لمواجهتنا " مضيفا " سعد بقير يتدرب مع المجموعة بشكل عادي لكن قرار تشريكه لم يتخذ بعد.."
النجم الساحلي من جهته يامل في وضع قدم في الدور نصف النهائي من خلال حسم لقاء الذهاب امام اهلي طرابلس في الاسكندرية وهو المنتشي منذ انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى ببدايته الواعدة اداء ونتائج وحصيلة نقاط حيث حقق الفريق 4 انتصارات في اربع مباريات وهو يتوق في هذه المسابقة القارية الامجد والاشهر لاعادة كتابة سيناريو شهر نوفمبر سنة 2007 حين عاد من القاهرة الى سوسة متوجا بلقب كاس رابطة الابطال الافريقية التي رفعها امام الاهلي المصري في ملعب القاهرة بحضور 80 الف متفرج.
ومن خلال الحصص التدريبية الاخيرة للنجم في اولمبي سوسة بقيادة مدربه الفرنسي هوبار فيلود يبدو الفريق عازما على لعب ورقة الهجوم والتركيز على وسط الميدان من اجل اكتساح مناطق المنافس وسد المنافذ على الاروقة مع اعتماد الكرات الطويلة في العمق في اتجاه البرازيلي اكوستا والدولي السابق امين الشرميطي.
رضا شرف الدين رئيس الجمعية الذي واكب جانبا من التمارين كان حريصا على شحذ همم اللاعبين وخاصة الشبان فاكد على " اهمية اللعب من اجل الانتصار وضمان اوفر حظوظ الترشح في الاسكندرية بالذات " واضاف " الظفر بامجد الكؤوس الافريقية يبقى اسمى اهدافنا بالنسبة للموسم الحالي ولابد من التضحية وبذل كل جهد ممكن من اجل تشريف كرة القدم التونسية قبل موعد 24 سبتمبر في اولمبي سوسة... "
وفي مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم تحول وفد النادي الصفاقسي امس الى الرباط عبر الدار البيضاء في رحلة مغاربية ضمت 22 لاعبا الى جانب الاطار الفني والطبي والاداري وعدد من الاحباء (سوسيوس) للقاء الفتح الرباطي المغربي.
وعلى ارضية ميدان المباراة بمركب الامير مولاي الحسن ينتظر ان يجري زملاء كريم العواضي (افضل هداف للمسابقة في نسختها الحالية ب 5 اهداف) حصة تدريبية مساء اليوم الجمعة في نفس توقيت المقابلة اي 20 و30د الفريق المغربي وضيفه التونسي سيلعبان دون مركبات باعتبار معرفتهما الجيدة بخصائص كل منهما لمنافسه اذ ان مباراة مساء غد السبت هي الثالثة في تاريخ المواجهات القارية بين الفريقين اذ تقابلا في ذهاب نهائي كاس الكنفدرالية في الرباط يوم 28 نوفمبر 2010 (0/0) وفي لقاء الاياب بصفاقس يوم 4 ديسمبر 2010 الذي انتهى بفوز الفتح الرباطي 2/3 واذا كان فريق عاصمة الجنوب لم يغفل في تربصه الاخير بالعاصمة الاهتمام بالجوانب البدنية والفنية والتكتيكية مع دراسة نقاط قوة وضعف الخصم المغربي لاستغلالها يوم اللقاء فان التكتم يبقى سيد الموقف بخصوص التشكيلة الاساسية .. غير انه لا يمكن استبعاد مشاركة السنغالي محمدواليو ندوي منذ بداية اللقاء الى جانب الشاب الصاعد فراس شواط.
ممثل كرة القدم التونسية الثاني في كاس الكنفدرالية النادي الافريقي سينزل ضيفا على مولدية الجزائر في "دربي" مغاربي مثير وصعب بالنسبة لفريق "باب الجديد" الذي يمر منذ فترة بظروف استثنائية على المستويين الاداري والفني.
والي جانب مناخ الشك الذي يخيم حول مستقبل المدرب الايطالي ماركو سيموني على خلفية الهزيمتين الاخيرتين في البطولة المحلية يعيش زملاء بلال العيفة منذ اسابيع تحت ضغط جماهيري كبير وعدم ارتياح في صفوف الاحباء الذين يريدون ان يسترجع النادي اشعاعه والفريق نتائجه ومستواه المعهود.
وفي ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص اللاعب فابريس اونداما وامكانية استعادة المهاجم روزوكي يبقى النادي الافريقي قادرا بما تختزله عناصره من تجربة قارية هامة ورغبة في استعادة امجاد الماضي على تحقيق نتيجة ايجابية في الجزائر بالذات.
وان لم يرشح الكثير حول الاختيارات الفنية للايطالي سيمونيى فان غازي العيادي يبدو قريبا من استعادة مكانه صلب التشكيلة الاساسية التي سيعول عليها المدرب في لقاء الجزائر. وباعتبار محدودية الرصيد البشري للفريق فقد يكون بلال الخفيفي في الخط الامامي الى جانب صابر خليفة رغم حداثة عهده بتشكيلة الاحمر والابيض.
في ما يلي برنامج مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لكاس رابطة الأبطال الإفريقية (بالتوقيت المحلي) :
يوم السبت 16 سبتمبر 2017:
في الإسكندرية (س 19) الأهلي (مصر) - الترجي الرياضي (تونس) الحكم: مالانق ديادهيو (السنيغال)
في بيرا (س 15) فيروفيارو دا بيرا (الموزمبيق) - اتحاد الجزائر الحكم: حمادة الموسى نامبياندرازا (مدغشقر)
يوم الأحد 17 سبتمبر 2017:
في الإسكندرية (س 20) أهلي طرابلس (ليبيا) - النجم الساحلي (تونس) الحكم : مهدي عبيد شارف (الجزائر)
في بريتوريا (س 15) صن داونز (جنوب إفريقيا) - الوداد البيضاوي (المغرب) الحكم: باملاك تيسيما وايسيا (إثيوبيا)
تجري مباريات الإياب يومي 23 و 24 سبتمبر 2017.
كاس الاتحاد الافريقي ذهاب الدور ربع النهائي
يوم الجمعة 15 سبتمبر2017:
في بريتوريا (س 19) سوبر سبور (جنوب إفريقيا) - زيسكو (زامبيا) الحكم: إيريك أرنو أوتوقو كاستان (الغابون)
يوم السبت 16 سبتمبر 2017:
في الرباط (س20 و30دق) الفتح الرباطي (المغرب) - النادي الصفاقسي (تونس) الحكم: دانيال فرازر بنات (جنوب إفريقيا)
في الجزائر العاصمة (س 20 و45دق) مولودية الجزائر (الجزائر)- النادي الإفريقي (تونس) الحكم : نور الدين جعفري (المغرب) في عبيد (س 20) هلال عبيد (السودان) - تي بي مازمبي (ج.د الكونغو) الحكم: فيكتور ميقال فريتاس قوماز (جنوب إفريقيا)
تجري مباريات الإياب أيام 22 و 23 و 24 سبتمبر 2017 .
Publié le:2017-09-15 13:15:37
Par:kamelwww (France )
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