فرنسا تدعو لحل سريع للأزمة الخليجية

Samedi 15 Juillet 2017

وكالات





Publié le:2017-07-15 13:05:42

- قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إنه يوجه رسالة تهدئة إلى أطراف الأزمة الخليجية، ودعا إلى إيجاد حل سريع للأزمة، مؤكدا دعم فرنسا للوساطة الكويتية، ورغبة قطر في الحوار البناء.وأضاف الوزير الفرنسي -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة- أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر تؤثر سلبا على حياة المدنيين، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، داعيا إلى إيجاد حل سريع لهذه الأزمة.وعبر لودريان عن دعم بلاده للوساطة الكويتية وللجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لحل الأزمة.وأشار إلى أن قطر مستعدة للحوار بشرط احترام سيادتها، والعمل أيضا على مكافحة وتمويل الإرهاب.وأضاف "نتطلع إلى زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قريبا إلى فرنسا".يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي بدأ اليوم السبت جولة خليجية تقوده إلى السعودية والإمارات والكويت.وفي وقت سابق ذكر بيان للخارجية الفرنسية أن باريس تشجع أطراف الأزمة في الخليج على الحوار وعدم التصعيد، وتؤكد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية.