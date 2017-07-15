عرض الكرنفال أبرز فقرات الدورة 58 لمهرجان أوسو بسوسة

Samedi 15 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-15 08:05:08

- يعد كرنفال أوسو أبرز العروض المميزة للدورة 58 لمهرجان أوسو بسوسة الذي يتواصل من 18 إلى 26 جويلية الجاري.وتتضمن هذه الدورة فقرات موسيقية واستعراضية وتنشيطية تحتضنها فضاءات عديدة بمدينة سوسة وبمرسى القنطاوي بحمام سوسة.ويتميز كرنفال أوسو الذي أضحى علامة مميزة في ذاكرة ولاية سوسة والذي سيقام يوم 26 جويلية بمشاركة عديد الفرق النحاسية والماجورات والعربات والمجسمات والدمى العملاقة.وسينطلق الاستعراض من رصيف الفنون المحاذي للميناء التجاري وصولا الى الطريق السياحية الرئيسية لمدينة سوسة (كورنيش بوجعفر) مرورا بشارع الحبيب بورقيبة.ويتضمن برنامج المهرجان يوما مفتوحا للتنشيط والتعبير الجسماني للمصطافين والسياح تحتضنه يوم 18 جويلية ساحة المدن المتوأمة وشاطئ بوجعفر بمدينة سوسة.ويشارك البالي الوطني لدولة بوركينا فاسو يوم 19 جويلية في فقرات العروض التنشيطية للمهرجان يوم 19 جويلية من خلال عرض يحتضنه مرسى القنطاوي حيث يحتضن هذا الفضاء السياحي كذلك سهرات فنية لفرق وطنية وأجنبية أيام 20 و21 و22 جويلية.وتخصص سهرة يوم 25 جويلية للاحتفال بعيد الجمهورية ولحفل اطلاق الشماريخ بساحة المدن المتوأمة وبشاطئ برج خديجة بسوسة وذلك بعد الحصول على موافقة المصالح الأمنية المختصة.ويختتم مهرجان أوسو بعروض لفنون الشارع يحتضنها مرسى القنطاوي يوم 27 جويلية.تجدر الإشارة إلى أن كرنفال أوسو يعتبر من أقدم الكرنفالات بالمنطقة المتوسطية ويحتفل به أهالي سوسة وضيوفها كل صيف من كل عام ولكنه شهد غيابا دام 4 سنوات تواصلت من 2011 الى غاية 2015 وذلك لأسباب أمنية وتنظيمية ومادية.وبحسب المؤرخين فإن كرنفال "أوسو" كان يقام منذ العهد الفينيقي على شرف إله البحر "أغسطس" ورغم تعاقب الحضارات على مدينة سوسة الساحلية فقد بقي كرنفال "أوسو" البصمة التي تميز المدينة.وتحكي الذاكرة الشعبية في سوسة أن "أوسو" هو كنية إله بحر سوسة الذي يدعى "أغسطس" والذي يتواجد في هذه الفترة من كل عام لرعاية المصطافين الذين يقصدون بحر سوسة من أهاليها وضيوفها.عماد