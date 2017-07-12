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إذاعة ''جوهرة اف ام'' تنطلق في بث برامجها بولايات تونس الكبرى وصفاقس وزغوان

Mercredi 12 Juillet 2017
بــاب نــات - أعلن الديوان الوطني للإرسال الاذاعى والتلفزى، أنه شرع يوم 7 جويلية 2017 في تأمين البث التجريبي لبرامج اذاعة "جوهرة اف ام" الخاصة، انطلاقا من مركز الإتصال الإذاعى والتلفزي ببوقرنين على شبكة التشكيل الترددي على الذبذبة 90.
7 مغاهرتز.

وأبرز في بلاغ له ، أنه تمت توسعة مجال بث برامج الإذاعة، ليشمل بالاضافة الى مناطق ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيراون، مناطق ولايات تونس الكبرى وصفاقس وزغوان.

وأضاف الديوان، أن هذا الإجراء يأتى في إطار تنفيذ المرحلة الأولية من برنامج توسيع التغطية الاذاعية لبث برامج هذه الاذاعة ، طبقا للأمر الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 والمتعلق بتوسيع مجال بث الإذاعة.



Publié le:2017-07-12 09:43:23

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