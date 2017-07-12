إذاعة ''جوهرة اف ام'' تنطلق في بث برامجها بولايات تونس الكبرى وصفاقس وزغوان

7 مغاهرتز.
وأبرز في بلاغ له ، أنه تمت توسعة مجال بث برامج الإذاعة، ليشمل بالاضافة الى مناطق ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيراون، مناطق ولايات تونس الكبرى وصفاقس وزغوان.
وأضاف الديوان، أن هذا الإجراء يأتى في إطار تنفيذ المرحلة الأولية من برنامج توسيع التغطية الاذاعية لبث برامج هذه الاذاعة ، طبقا للأمر الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 والمتعلق بتوسيع مجال بث الإذاعة.
Publié le:2017-07-12 09:43:23
Par:myassine (Tunisia )
Sur: وزير الدفاع : انهيار ''داعش'' الارهابي بدأ من بنقردان