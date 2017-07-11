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Culture

الليلة انطلاق الدورة 34 لمهرجان قابس الدولي

Mardi 11 Juillet 2017
بــاب نــات - تنطلق الليلة بمسرح الهواء الطلق بقابس تحت إشراف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين فعاليات الدورة 34 لمهرجان قابس الدولي التي تقام من 11 جويلية إلى 10 أوت تحت شعار "على قدر حلمنا تتسع الأرض".
وتتضمن هذه الدورة 26 عرضا سيتم افتتاحها بعرض "وجدانيات 2" بقيادة المايسترو صالح بكار وسلامية محمد الفيتوري، وهو عمل من إنتاج المهرجان.

وتؤثث بقية سهرات المهرجان مجموعة من العروض الغنائية والمسرحية التونسية والدولية من بينها سهرة الفنان لطفي بوشناق يوم 20 جويلية وروضة عبد الله يوم 22 جويلية ووليد التونسي يوم 4 أوت بالإضافة إلى عرضين متتاليين للطفي العبدلي يومي 6 و7 أوت.
كما سيكون جمهور قابس على موعد مع فرقة البحث الموسيقي وأحمد الماجري يوم 24 جويلية ثم مع الفنان نور شيبة يوم 01 أوت والكوميدي كريم الغربي يوم 27 جويلية في عرض يحمل عنوان "موش موجود"، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من العروض الشبابية والفنية، ستختتمها الفنانة آمنة فاخر يوم 10 أوت القادم.

وتشتمل الدورة الجديدة لمهرجان قابس الدولي، لأول مرة، على 6 عروض دولية تتمثل في عرض شيوخ سلاطين الطرب (12 جويلية) والفنان اللبناني وائل جسار (29 جويلية) وحاتم عمور من المغرب يوم 31 جويلية وأحمد شيبة من مصر يوم 02 أوت وفرقة الفنون الشعبية الصربية يوم 05 أوت وناصيف زيتون من سوريا يوم 08 أوت.



Publié le:2017-07-11 18:20:35

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