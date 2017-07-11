أبطال افريقيا : شمام و ساسي و المباركي ضمن التشكيلة المثالية للجولة السادسة

Mardi 11 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-11 18:01:16

- تواجد ثلاثي الترجي الرياضي المتالف من خليل شمام وايهاب المباركي والفرجاني ساسي ضمن التشكية المثالية للجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات رابطة ابطال افريقيا والتي اعلنتها يوم الثلاثاء الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم.وقدم هذا الثالوث مردودا متميزا في مباراة الترجي الرياضي وسانت جورج الاثيوبي التي انتهت لصالح ممثل كرة القدم التونسية بنتيجة 4-صفر ما مكنه من التاهل الى الدور ربع النهائي في صدارة المجموعة الثالثة ب12 نقطة بمعية صن داونز الجنوب افريقي صاحب المركز الثاني.ويواجه الترجي الرياضي في لقاء الدور ربع النهائي الاهي المصري وذلك خلال شهر سبتمبر القادم.وشهدت التشكيلة المثالية سيطرة عربية واضحة حيث ضمت كلا من : حارس المرمى زهير لعروبي من الوداد البيضاوي المغربي بعد تألقه في لقاء زاناكو الزامبي وأمامه الرباعي أحمد حجازي مدافع الأهلي المصري ورابح يوسف مدافع الوداد وإيهاب المباركي وخليل شمام ظهيري الترجي الرياضي في الخط الخلفي.وفي خط الوسط تواجد فرجاني ساسي لاعب الترجي وفيفيان مابيدي لاعب أهلي طرابلس الليبي وزيري حمار لاعب اتحاد الجزائر وبيرسي تاو جناح صن داونز الجنوب افريقي.وفي خط الهجوم تواجد عمرو جمال مهاجم الأهلي المصري الذي سجل ثنائية في شباك القطن الكاميروني وأسامة درفلو مهاجم اتحاد الجزائر.