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هنية: سنقف سدًا منيعًا في وجه صفقة القرن

Mercredi 05 Juillet 2017
وكالات - قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إنه منذ جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة، وهناك من يسعى لتنفيذ صفقة القرن.

وتابع في خطاب له بقطاع غزة لاستعراض السياسة المستقبلية لـ"حماس"، أن هذه الصفقة يراد لها أن تتم على حساب فلسطين، مضيفًا: "لكننا سنقف سداً منيعاً في وجهها".

وشن "هنية" هجومًا شديد اللهجة على الرئيس الأمريكي، لافتًا إلى أنه ذهب بعيدًا في العبث بالموروث الوطني الفلسطيني.

وقال إن موقف "ترامب" من القضية الفلسطينية أصبح نفس موقف الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في قاموسه حتى ما يسمى بحل الدولتين.


وأضاف أن أخطر ما تتعرض له القضية الفلسطينية هو التماهي مع المتطلبات الأمريكية وإدارة "ترامب" تبنت الرؤية الإسرائيلية.



Publié le:2017-07-05 17:43:50

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1 de 1 commentaires pour l'article 144912

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 05 Juillet 2017 à 17h 58m |           
كل التأييد والمساندة لشعبنا الفلسطيني وأهالينا في غزة ضد الكيان الصهيوني الذي نكل بالفلسطينيين ولاحق التونسيين في عقر دارهم عبر الشهيد محمد الزواري *



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