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غابرييل: يجب احترام سيادة دولة قطر والحفاظ عليها ويجب أن يكون ذلك واضحا

Mardi 04 Juillet 2017
وكالات - قال وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل اليوم الثلاثاء في الدوحة، إن بلاده لديها علاقات جيدة مع قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مشيرا إلى عدم انحياز ألمانيا إلى أي جانب. وشدد غابرييل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، على أهمية احترام قطر كشرط أساسي لأي مفاوضات.

وأضاف غابريل أنه "يجب احترام سيادة الدولة (القطرية) والحفاظ عليها ويجب أن يكون ذلك واضحا". وأكد الوزير الألماني على أن استقرار المنطقة وأمنها أمر ضروري، ونعمل مع كل دول المجلس بلا استثناء، مشيرا إلى أنه لابد من مناقشة كيف تعمل كل المنطقة من أجل وقف تمويل الإرهاب، مطالبا الدول المقاطعة بالحوار مع قطر من أجل حل هذه الأزمة.
ونشر موقع وزارة الخارجية الألمانية على موقع "تويتر" تغريدة تؤكد على أن لألمانيا علاقات طيبة مع كل دول الخليج.

وأشار غابرييل أنه من الطبيعي في حل الخلافات البحث عن إجراءات وصيغ، لمناقشة مواطن الخلاف، لافتا إلى أهمية إشراك أطراف أخرى في المساعدة على إيجاد حل، ومناقشة كيفية عمل كل دول المنطقة من أجل وقف تمويل الإرهاب. وتابع: "نعمل مع كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون من أجل استقرار المنطقة وأمنها".


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من جانبه قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثانى إن: "الرد على مطالب الدول العربية جاء في الإطار العام لمبادئ احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي". وأضاف في رده على الاتهامات الموجهة إلى قطر "كفى للأكاذيب والافتراءات عن دعم قطر للإرهاب."
وأعرب الوزير القطري عن تقديره للدور الألماني في حل الأزمة قائلا "نقدر ونثمن الموقف الذي اتخذته ألمانيا الاتحادية منذ بداية الأزمة، حيال الإجراءات المتخذة ضد قطر". وأكد المسؤول القطري أنه لا يوجد حل للأزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات، مشددا على أن عقوبات الدول العربية الأربع إجراءات غير قانونية بذريعة مكافحة الإرهاب.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل غابرييل إلى الدوحة قادما من الإمارات في إطار جولة خليجية لبحث الأزمة استهلها أمس بزيارة السعودية. وتشمل جولة غابرييل السعودية والإمارات و قطر والكويت. وتأتي الجولة بالتزامن مع تسليم وزير خارجية قطر لأمير الكويت، أمس الاثنين، رد بلاده على قائمة مطالب الدول الأربع.


Publié le:2017-07-04 19:11:42

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