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Sport

استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد (دون 21 عاما) - المنتخب التونسي ينهز م امام قطر 31-32

Mardi 04 Juillet 2017
بــاب نــات - انهزم المنتخب التونسي للاواسط (دون 21 سنة) امام نظيره القطري 31-32 في المباراة التي دارت امس الاثنين في اطار الدورة الدولية لكرة اليد التي تقام بالدوحة استعدادا لمشاركته في بطولة العالم المقررة بالجزائر من 18 الى 30 جويلية الجاري.

وهي الهزيمة الثانية للمنتخب التونسي بعد تعثره في مباراته الودية الاولى اول امس الاحد امام اكابر منتخب إسبانيا التي تستعد لبطولة اوروبا 2018 بنتيجة 27-28.
وتختتم الدورة اليوم الثلاثاء بلقاء منتخبي قطر ومقدونيا.

وكان المنتخب التونسي (بطل افريقيا 2016) انطلق في تحضيراته لمونديال الجزائر منذ 12 جوان الماضي بقاعة طبلبة تحت اشراف المدرب الوطني محمد علي الصغير ومدرب الحراس حسين بن سلامة بمعدل حصتين في اليوم.


وسيتحول نسور قرطاج بعد غد الخميس الى اسبانيا حيث سيخوضون مقابلتين وديتين امام المنتخب الاسباني (بطل اوروبا 2016) قبل العودة الى تونس لمواصلة الاستعدادات بكل من المهدية وطبلبة ليكون اللقاء الودي الختمامي اماك منتخب السعودية يوم 15 جويلية بقاعة طبلبة.
وللتذكير يخوض المنتخب الوطني غمار المونديال في المجموعة الثالثة الى جانب البرازيل (بطل امريكا اللاتينية) وبوركينا فاسو وروسيا واسبانيا ومقدونيا.
وفي ما يلي برنامج مقابلات المنتخب التونسي خلال الدور الاول
18 جويلية 2017 / س10/ تونس - بوركينا فاسو
20 جويلية 2017 / س16/ تونس - البرازيل
21 جويلية 2017 / س18/ تونس - مقدونيا
23 جويلية 2017 / س 16/ تونس - روسيا
24 جويلية 2017/ س 20/ تونس اسبانيا


Publié le:2017-07-04 10:37:24

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