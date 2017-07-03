الملعب التونسي ينهي التجربة مع المدافع حمدي رويد

Lundi 03 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 16:09:54

- قررت الهيئة المديرة للملعب التونسي انهاء التجربة مع المدافع حمدي رويد بعد علاقة تواصلت على امتداد ستة اعوام.وياتي هذا القرار حسب الهيئة المديرة لفريق باردو في اطار الحرص على تشبيب الرصيد البشري وتكوين مجموعة قادرة على الدفاع عن الاهداف المستقبلية التي رسمها النادي.وتضمنت قائمة اللاعبين لمستهل تحضيرات الموسم المقبل العناصر التالية : عزيز السلامي ونديم بن ثابت ولخضر البوغانمي وقيس العمدوني وبسام البولعابي ومحمد علي الجويني وسيف الدين العكرمي ومحمد عزيز بن محمد وشريف شوفران وومحمد بن علي وحلمي الجويدي ونضال الليفي وسالم الجزيري والعربي المقعدي واسامة المليكي ومحمد امين البرجي وهشام البلطي وايمن الكثيري وغازي شلوف ويوسف معتز الجلاصي وسليم الجديد وربيع الحمري وحمزة الخضراوي وشهاب العوني وعصام العمدوني وجون بادي دانيال ويوسف الفوزاعي والياس الجومي واحمد الفزاني وغازي مبارك وسلامة القصداوي وايوب المنصوري ووكايتا موري وزهير الحكيمي.وكان الملعب التونسي الذي عاد في ختام الموسم الماضي الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تعاقد مع عدد من اللاعبين في الفترة الماضية على غرار محمد علي الجويني وايمن الكثيري ويوسف الفوزاعي وايوب المنصوري والايفواري جون بادي دانيال والغيني موري كايتا.يذكر ان الملعب التونسي كان اختار المدرب السابق لنجم المتلوي محمد الكوكي للاشراف على حظوظه خلال موسم 2017-2018 الذي سينطلق يوم 15 اوت القادم.