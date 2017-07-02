كأس القارات 2017 (المباراة الترتيبية) - البرتغال تفوز على المكسيك 2-1 وتحتل المركز الثالث

Dimanche 02 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-02 20:31:46

- احتل المنتخب البرتغالي، بطل اوروبا، المركز الثالث في كأس القارات لكرة القدم 2017 بعد فوزه على نظيره المكسيكي (بطل الكونكاكاف) بهدفين لواحد بعد التمديد في مباراة ترتيبية جمعت بينهما اليوم الاحد على ملعب "اوتكريتي" في موسكو.وانتهى الوقت الأصلي لهذه المباراة بالتعادل 1-1 ليتم اللجوء إلى وقت إضافي حسمه المنتخب البرتغالي لصالحه 2-1.وتقدم المنتخب المكسيكي بهدف سجله المدافع البرتغالي، لويس نيتو، بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 55، وذلك بعدما أهدر "أندري سيلفا" ضربة جزاء للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 14.وخطف "بيبي" المدافع المخضرم لفريق ريال مدريد الإسباني هدف التعادل القاتل للبرتغال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي حسمه الفريق البرتغالي لصالحه بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 104 عن طريق أدريان سيلفا.وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرتغالي "نيلسون سيميدو" لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 106 وطرد البديل المكسيكي "راؤول خيمينيز" في الدقيقة 112 لحصوله على إنذارين أيضا.وحقق المنتخب البرتغالي فوزه الثالث مقابل تعادلين في مواجهاته المباشرة مع منتخب المكسيك بينما فشل الأخير في تحقيق أي انتصار.