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Sport

النادي البنزرتي يعود هذا السبت الى التمارين استعدادا للموسم القادم

Jeudi 29 Juin 2017
بــاب نــات - يعود النادي البنزرتي يوم السبت الى التمارين استعدادا للموسم الرياضي القادم 2017-2018 بعد ستة اسابيع راحة حسب ما اعلنه الفريق على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت.
وحسب نفس المصدر فان الحصة التدريبية الاولى ستقام على ملعب احمد البصيري بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء بسبب الاشغال الجارية بملعب 15 اكتوبر.
ويتضمن برنامج التحضيرات تربصين بحمام بورقيبة الاول من 10 الى 19 جويلية القادم والثاني من 1 الى 6 اوت المقبل على ان تدور التمارين من 22 الى 31 جويلية بملعب احمد البصيري.
يذكر ان بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2017-2018 تعود للنشاط يوم 15 اوت المقبل.



Publié le:2017-06-29 15:35:12

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