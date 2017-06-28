مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية يكرّم بافاروتي في الافتتاح

Mercredi 28 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-28 14:08:37

- تلتئم الدورة الثانية والثلاثون لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية بالجم من 8 جويلية إلى 12 أوت 2017 وتتضمن 8 عروض عالمية من النمسا وإيطاليا واسبانيا وتايوان وتونس واسبانيا ورومانيا كما تسجل مشاركة أمهر العازفين على آلة الكمنجة من دول متوسطية من ضمنهم عازف الكمان العالمي حسن شرارة من مصر.و تتميّز الدورة الحالية بحضور الأوركسترا السمفوني المدني لتايبيه من تايوان، وهي مجموعة موسيقية تتألف من حوالي 65 عنصرا تحلّ بتونس للمرة الأولى لإحياء سهرة يوم 29 جويلية 2017، ويقام هذا الحفل بالتعاون مع جمعية "عمل وتنمية متضامنة" بالجم.وتسجّل هذه الدورة أيضا حضور الأوركستر السمفوني للإذاعة الوطنية الأوكرانية بقيادة المايسترو العالمي "فلاديمير شيكو" للمرة الثانية على التوالي بعد أن أحيت العرض الافتتاحي للدورة الماضية.وإحياءً للذكرى العاشرة على وفاة الفنان الإيطالي العالمي "لوتشيانو بافاروتي" (1935-2007)، يحيي أوركستر الأبرا الإيطالية السهرة الافتتاحية للمهرجان يشارك فيها الفنان التونسي حسان الدوس الذي سيؤدي أغنيتين لـ "بافاروتي". أما عرض الاختتام فيؤمنه الأوركستر السمفوني التونسي بقيادة المايسترو حافظ مقني يوم 12 أوت.وفي سهرة يوم 5 أوت القادم يستضيف مهرجان الجم للموسيقى السمفونية أوركستر أوبرا فييانا للمرة التاسعة عشرة منذ تأسيسه.ومقارنة بالدورتين السابقتين (2015 و2016) اللتيْن عرف فيهما المهرجان عجزا ماليا بلغ أكثر من 60 ألف دينار، تلتئم هذه الدورة بميزانية قدرها 500 ألف دينار، وهو مبلغ اعتبره رئيس جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية بالجم مبروك لعيوني لا يفي بالحاجة ولا يلبي تغطية تكاليف عرضين من المهرجان بإلاضافة إلى نفقات الإقامة والتنقل للفرق المشاركة. وأثنى مع ذلك على الجهود التي قدّمها الداعمون للمهرجان من مؤسسات تجارية ومالية وإعلامية ووكالات أسفار.كما بيّن أن مبيعات التذاكر خلال دورة العام الماضي سجلت ارتفاعا ملحوظا وبلغت 160 ألف دينار مقابل 10 آلاف دينار مبيعات تذاكر خلال سنة 2015.وأبرز أن الدورة الماضية استقطبت ما يزيد عن ألف سائح قدموا إلى الجم في 25 رحلة نظمتها وكالات أسفار، مضيفا أن الهيئة المديرة للمهرجان تتوقع إقبالا جماهيريا من السياح أكثر من الدورة الماضية.ومن جهته، قال مدير المهرجان رمزي جنيح إن إدارة المهرجان عملت خلال هذه السنة على المحافظة على الموازنات المالية للتظاهرة، وعملت على اقتناء بعض الآلات الموسيقية لتوفيرها للفرق الموسيقية عند الحاجة. وتطرق إلى صعوبة الإعداد للبرمجة واستضافة عروض أوبرالية كبرى نتيجة ضيق المساحة الزمنية لذلك.جدير بالذكر أن مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية أسسه رئيس مجلس نواب الشعب الحالي محمد الناصر سنة 1986، وينتظم تحت إشراف جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية منذ الدورة الماضية.الافتتاح / يوم 8 جويلية : أوركستر الأوبرا الإيطاليةيوم 15 جويلية : الأوركستر السمفوني للإذاعة الأوكرانيةيوم 22 جويلية : سهرة الكمنجة المتوسطية مع أوركستر الحجرة "فيلا دي مدريد" وبمشاركة عازف الكمان العالمي حسن شرارة (مصر) والعازف التونسي نوفل بن محرز والتركي باقي كمانسييوم 24 جويلية : سهرة مع الفنانة ماريا دال مار بوني (اسبانيا) و"امادوس الكتريك كوارتت" (رومانيا)يوم 29 جويلية : الأوركسترا السمفونية المدنية لتايبييه (تايوان)يوم 5 أوت : أوركسترا بال (النمسا)يوم 8 أوت : الأوركستر المتوسطي لتونس : عرض بمشاركة سندة العطري ومنير الطرودي الاختتاميوم 12 أوت : الأوركستر السمفوني التونسي بمشاركة عازف القيتارة كريستوف دونوت والمغني جياني بروشي لمح