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Sport

الملعب التونسي يجدد عقود عدد من لاعبيه

Mardi 27 Juin 2017
بــاب نــات - قام فريق الملعب التونسي الذي صعد الى بطولة الاضواء لكرة القدم في نهاية الموسم الماضي بالتمديد للثنائي سليم الجديد (مهاجم ) وبسام البولعابي (مدافع ) لموسم إضافي حتى جوان 2018.

وتعمل الهيئة المديرة للبقلاوة برئاسة جلال بن عيسى على تعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين القادرين على تقديم الاضافة قبل استئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم 15 اوت المقبل.
وكان الملعب التونسي افاد على صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي فايسبوك الاسبوع الماضي عن تعاقده مع اربعة لاعبين جدد وهم الايفواري جون بادي دانيال (اللاعب السابق للاولمبي الباجي) والغيني موري كايتا وايمن الكثيري (الملعب القابسي) ويوسف الفوزاعي (الملعب القابسي).
وتمتد فترة التعاقد مع اللاعبين الجدد بين سنتين بالنسبة للتونسيين وثلاث سنوات للاعبين الاجنبيين.
ويذكر ان فريق باردو كان اختار المدرب السابق لنجم المتلوي محمد الكوكي للاشراف على حظوظه خلال موسم 2017-2018




Publié le:2017-06-27 18:06:11

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