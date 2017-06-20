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Sport

دورة مايوركا - انس جابر تنهزم امام الكرواتية انا كونجو في الدور الاول

Mardi 20 Juin 2017
بــاب نــات - خسرت لاعبة التنس التونسية انس جابر (المصنفة 106 عالميا) امام الكرواتية انا كونجو (المصنفة 28 عالميا) بنتيجة 2/1 ( 7/6 و4/6 و6/3) في مباراة اقيمت مساء اليوم الثلاثاء في الدور الاول من الجدول النهائي لدورة مايوركا الاسبانية التي تقام مبارياتها على ملاعب معشبة وتبلغ قيمتها المالية 205 الف دولار.

وقد تاهلت جابر امس الى الجدول النهائي بفوزها على البلجيكية يانينا فيكماير المصنفة 92 عالميا 6-2 و6-2 في مباراة الدور الاخير من التصفيات التمهيدية.
وكانت اللاعبة التونسية ازاحت في الدور الاول من التصفيات التمهيدية الالمانية انطونيا لوتنير المصنفة 145 عالميا 7-6 و3-6 و6-3 يوم الاحد.
وتندرج هذه المشاركة في اطار استعدادات انس جابر لبطولة ويمبلدون ثالث الدورات الاربع الكبرى (غراند شلام) التي تقام ايضا على ملاعب معشبة في بداية شهر جويلية المقبل.



Publié le:2017-06-20 23:42:23

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