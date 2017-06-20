دورة مايوركا - انس جابر تنهزم امام الكرواتية انا كونجو في الدور الاول

وقد تاهلت جابر امس الى الجدول النهائي بفوزها على البلجيكية يانينا فيكماير المصنفة 92 عالميا 6-2 و6-2 في مباراة الدور الاخير من التصفيات التمهيدية.
وكانت اللاعبة التونسية ازاحت في الدور الاول من التصفيات التمهيدية الالمانية انطونيا لوتنير المصنفة 145 عالميا 7-6 و3-6 و6-3 يوم الاحد.
وتندرج هذه المشاركة في اطار استعدادات انس جابر لبطولة ويمبلدون ثالث الدورات الاربع الكبرى (غراند شلام) التي تقام ايضا على ملاعب معشبة في بداية شهر جويلية المقبل.
Publié le:2017-06-20 23:42:23
Par:essoltan (France )
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