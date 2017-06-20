جامعة كرة السلة تكشف عن البرنامج الجديد لتحضيرات المنتخب للافروباسكيت 2017

Mardi 20 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-20 16:19:02

- كشفت الجامعة التونسية لكرة السلة يوم الثلاثاء عن البرنامج الجديد لتحضيرات منتخب كرة السلة استعدادا للأفروباسكات المقررة بانغولا من 29 اوت الى 14 سبتمبر المقبلين والبطولة العربية للامم التي ستدور مبدئيا في تونس خلال شهر ديسمبر القادم.ويستهل المنتخب التونسي تحضيراته باقامة تربص اعدادي بالعاصمة الرومانية بوخاريست من 17 الى 24 جويلية القادم مع مباراتين وديتين قبل التحول بعدها الى العاصمة البرتغالية لشبونة للدخول في معسكر ثان من 25 جويلية الى 3 اوت المقبلين تتخلله مشاركة في دورة دولية.وستواصل العناصر الوطنية استعداداتها اثر ذلك بفرنسا حيث ستجري تربصا من 3 الى 6 اوت القادم مع مقابلة ودية امام المنتخب الفرنسي لتكون الوجهة بعدها مدريد لاجراء تربص والمشاركة في دورة تتضمن 3 مباريات من 7 الى 11 اوت.ويعود ابناء المدرب ماريو بالما الى التربصات الداخلية بتجمع بمدينة المنستير من 22 الى 27 اوت القادم مع المشاركة في دورة تونس الدولية التي تشتمل على 4 مقابلات على ان يتحول الفريق بعدها مباشرة الى انغولا لخوض غمار البطولة الافريقية للامم التي سيكون الهدف خلالها حسب موقع الجامعة التتويج باللقب القاري.وينتظر ان يختتم المنتخب التونسي هذه السنة باستضافة البطولة العربية للامم بقاعة رادس.