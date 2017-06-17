خفر السواحل السعودي يطلق النار على زورق إيراني ومقتل صياد

Samedi 17 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-17 23:27:16

- قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، السبت، إن خفر السواحل السعودي فتح النار على قارب صيد إيراني بالخليج، وذلك وسط احتدام التوتر بين البلدين الخصمين.ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله "إن قاربين إيرانيين خلال عملية الصيد في مياه الخليج جرفتهما أمواج البحر، وتم حرف مسارهما".ونقلت الوكالة عن المدير العام لشؤون الحدود في وزارة الداخلية الإيرانية، مجيد آقا بابايي، قوله: "على هذا الأساس، ومن دون تأييد هذا الأمر بأن القاربين الإيرانيين دخلا الحدود السعودية، فإن خفر السواحل السعودي قام بإطلاق النار صوب القاربين الإيرانيين، ما أدى إلى مقتل صياد إيراني".وقال "إن الإجراء السعودي يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وحتى مع افتراض دخول القاربين الإيرانيين الحدود السعودية إثر أمواج البحر، فإنه لم يكن مسموحا لهم بفتح النار على القاربين الإيرانيين".وتابع: "نحن نتابع هذا الموضوع حاليا؛ حتى يتم تحديد هل القاربان الإيرانيان دخلا الحدود السعودية أم لا".ولم يرد أي رد فعل سعودي. وقالت تقارير إيرانية إن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء الجمعة.وتدهورت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى خلال سنوات. وكانت السعودية ودول عربية أخرى قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر الأسبوع الماضي لأسباب، منها -حسب زعمها- دعم الدوحة لطهران.وتتبادل إيران والسعودية الاتهامات بالإضرار بالأمن الإقليمي، ويدعمان أطرافا متحاربة في سوريا واليمن والعراق.