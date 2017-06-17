Radio Babnet Tunisie  On Air: Salateen Tarab - Wean Msafer  
Monde

جرحى في اصطدام مدمرة أميركية قبالة السواحل اليابانية

Samedi 17 Juin 2017
وكالات - اصطدمت مدمرة أميركية مع قارب تجاري قبالة مدينة يوكسوكا جنوبي اليابان، مساء الجمعة، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى حسبما قالت البحرية الأميركية.
وأضافت في بيان أن المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بسفينة تجارية على مسافة 56 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من يوكوسوكا وأنه يجري التحقق من الإصابات بين العسكريين الأميركيين.

وأوضحت البحرية الأميركية أنها استعانت بخفر السواحل الياباني من أجل المساعدة.



Publié le:2017-06-17 02:32:13

festival-17e9c8a4ef47c185662fb62dca7d2882-2017-06-17 02:32:13
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144193



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12682,1

  • (15 juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,76033 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juin)   737,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144193 1191|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires