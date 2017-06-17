جرحى في اصطدام مدمرة أميركية قبالة السواحل اليابانية

Samedi 17 Juin 2017

وكالات - اصطدمت مدمرة أميركية مع قارب تجاري قبالة مدينة يوكسوكا جنوبي اليابان، مساء الجمعة، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى حسبما قالت البحرية الأميركية.

وأضافت في بيان أن المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بسفينة تجارية على مسافة 56 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من يوكوسوكا وأنه يجري التحقق من الإصابات بين العسكريين الأميركيين.



وأوضحت البحرية الأميركية أنها استعانت بخفر السواحل الياباني من أجل المساعدة.







Publié le:2017-06-17 02:32:13

