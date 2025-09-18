كاتب الدولة المكلّف بالمياه يوصي بتعزيز جاهزيّة مختلف الهياكل المعنيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67c2e410267749.10448815_gfenhqjkopilm.jpg width=100 align=left border=0>

دعا كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري المكلّف بالمياه، حمادي الحبيّب الى ضرورة تعزيز جاهزيّة مختلف الهياكل المعنيّة والتّنسيق المحكم بين كافّة الأطراف على المستوى المركزي والجهويّ لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة لمجابهة الفيضانات.

واوصى خلال جلسة عمل انعقدت الخميس بالوزارة، حول إحكام الاستعدادات وأخذ التدابير اللازمة لمجابهة الفيضانات، بتوفير كافة الامكانيات اللوجستيّة اللازمة من قبل مختلف المصالح الاداريّة تحسبا لكل طارئ، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.



