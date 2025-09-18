كاتب الدولة المكلّف بالمياه يوصي بتعزيز جاهزيّة مختلف الهياكل المعنيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات
دعا كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري المكلّف بالمياه، حمادي الحبيّب الى ضرورة تعزيز جاهزيّة مختلف الهياكل المعنيّة والتّنسيق المحكم بين كافّة الأطراف على المستوى المركزي والجهويّ لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة لمجابهة الفيضانات.
واوصى خلال جلسة عمل انعقدت الخميس بالوزارة، حول إحكام الاستعدادات وأخذ التدابير اللازمة لمجابهة الفيضانات، بتوفير كافة الامكانيات اللوجستيّة اللازمة من قبل مختلف المصالح الاداريّة تحسبا لكل طارئ، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
كما شددت التوصيات على استكمال ومتابعة الاشغال الجارية لصيانة السدود والبحيرات الجبلية والسدود التلية في أقرب الآجال و التفقد المستمر لأجهزة قيس الامطار ومتابعة منسوب مياه الاودية ومراقبة محطاّت القيس الحيني.
كما تضمنت الاجراءات تحيين جرد المعدات المخصصة لمجابهة الفيضانات (المضخات، وسائل النقل، الجرافات، …) والعمل على صيانتها وحسن انتشارها حتى تكون جاهزة للاستعمال الحيني وكلما دعت الحاجة لذلك، حسب المصدر ذاته.
ودعا كاتب الدولة ايضا الى تفقد الحواجز الترابية المقامة على الاودية وإصلاح الأضرار التي لحقتها سابقا والحرص على اتمام انجاز برنامج جهر الاودية في الآجال مع الاسراع بإصلاح المعدات الثقيلة و ضبط الامكانيات البشرية الممكن تسخيرها للتدخل والنجدة.
وحضر الجلسة التي تندرج في إطار الاستعداد المبكّر لموسم الأمطار والتّوقّي من خطر الفيضانات، الرؤساء المديرين للإدارات المركزية والمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية وثلة من الاطارات، حسب الوزارة
