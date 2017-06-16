اجراءات مرورية بمناسبة الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم

Vendredi 16 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 15:27:34

- بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم التي ستدور يوم السبت 17 جوان 2017 على الساعة 15.30 بالملعب الأولمبي برادس بين النادي الإفريقي والإتحاد الرياضي ببنقردان تُعلم إدارة شرطة المرور العموم أنه تقرّر إتخاذ الإجراءات التالية:أوّلا: يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيّة رقم 1 في الجزء الممتدّ بين مفترق معرض ب س ب ومفترق وادي مليان بداية من السّاعة 11.00 إلى السّاعة 19.00 ما عدى الملعب والحاملين لتذاكر الدّخول.ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على السّاعة 12.00 وغلقها على السّاعة 14.30 ولا يُمكن السّماح بالدّخول بعد هذا التوقيت مع العلم وأن شبابيك التذاكر مغلقة.ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الجنوبي لسيّارات أحبّاء الإتحاد الرّياضي ببنقردان ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة مرورا بمفترق وادي مليان.رابعا: تمّ تخصيص المأوى الشمالي لسيّارات أحبّاء النادي الإفريقي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة مرورا بمحوّل الملعب أو عبر الطريق الوطنيّة رقم 1.خامسا: تمّ تخصيص المآوي الشرفيّة لأصحاب الدّعوات وتذاكر المقصورات (Loges) ويمكن الوصول إليها عبر محوّل الملعب مرورا بساحة المدخل الرّئيسي له.سادسا: تؤكّد إدارة شرطة المرور على إحترام قانون الطرقات والإبتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة علما أنه سيتمّ إتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في ما يتعلق خاصّة بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.سابعا: يُسمح للأطفال المرفوقين بأوليائهم والحاملين لتذاكر الدّخول بالأماكن المخصّصة لهم (مدارج "أ" - مدارج جانبيّة "د" - مدارج مغطاة)، كما يُسمح للنساء الحاملات للدّعوات المجانيّة المسلّمة من الجامعة التونسيّة لكرة القدم ذات اللون الوردي الدّخول إلى الملعب لحاملة الدّعوة فقط دون اصطحاب الأبناء.ر-امين