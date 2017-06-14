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Sport

كاس تونس - الحكم الصادق السلمي حكما لمباراة الدور النهائي

Mercredi 14 Juin 2017
بــاب نــات - سيدير الحكم الصادق السلمي مباراة النادي الافريقي واتحاد بنقردان التي ستدور يوم السبت 17 جوان الجاري بملعب رادس على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر لحساب الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم.

وسيساعد السلمي في ادارة اللقاء كل من بلحسن النجار ومكرم الزغل فيما سيشغل امير العيادي خطة حكم مساعد اول ومحرز المالكي حكم مساعد ثان ومحمد شعبان حكم رابع. وسيراقب اللقاء كل من توفيق الوسلاتي ورضا بوقلية.

وللتذكير فقد تاهل النادي الافريقي الى الدور النهائي بانتصاره على نادي حمام الانف 3-صفر فيما ترشح اتحاد بنقردان على حساب الترجي الرياضي بركلات الترجيح 5-4 (الوقت القانوني صفر-صفر).



Publié le:2017-06-14 11:14:43

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