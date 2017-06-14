كاس تونس - الحكم الصادق السلمي حكما لمباراة الدور النهائي

وسيساعد السلمي في ادارة اللقاء كل من بلحسن النجار ومكرم الزغل فيما سيشغل امير العيادي خطة حكم مساعد اول ومحرز المالكي حكم مساعد ثان ومحمد شعبان حكم رابع. وسيراقب اللقاء كل من توفيق الوسلاتي ورضا بوقلية.
وللتذكير فقد تاهل النادي الافريقي الى الدور النهائي بانتصاره على نادي حمام الانف 3-صفر فيما ترشح اتحاد بنقردان على حساب الترجي الرياضي بركلات الترجيح 5-4 (الوقت القانوني صفر-صفر).
Publié le:2017-06-14 11:14:43
Par:Zikas (Tunisia )
Sur: البنك الدولي يمنح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولاور لتحسين مناخ الأعمال