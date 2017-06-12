نبيل معلول: االفوز على مصر سيكون خير اعداد للمواعيد المقبلة

Lundi 12 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 02:40:55

- فاز المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم بملعب رادس على نظيره المصري بنتيجة 1-صفر في افتتاح تصفيات كاس امم افريقيا لكرة القدم ( الكامرون 2019).وفي يلي تصريحات ما بعد المباراة جمعها مندوب وكالة "وات" الى ملعب رادس."كنا ننتظر مباراة صعبة امام منتخب مصري وصيف بطل افريقيا ومن افضل منتخبات القارة .حققنا انتصارا هاما امام جمهور كبير العدد وهذا يثلج الصدر وهو انتصار اقترن بعودة المنتخب الى ملعب رادس. اظهر اللاعبون روحا انتصارية عالية . لم نترك للمنتخب المصري ان يظهر امكانياته الفردية. كنا نعرف ان قوة المنافس تكمن في الاجنحة وفي اداء كل من محمد صلاح وكهرباء .اعتمدنا طريقة الضغط العالي حتى لا نترك لهم المجال لصنع اللعب ومباغتتنا . اعتقد ان المنتخب كان موفقا تكتيكيا وكان اختيار اللاعبين موفق ايضا من خلال التعويل على اللاعبين الاكثر جاهزية فنيا وبدنيا . وقد ترجم اللاعبون اسبقيتهم على مجرى المباراة من بدايتها الى نهايتها وسيطرنا عل مجرى اللعب وكان باستطاعتنا التهديف منذ الشوط الاول.الفوز في هذه المبارة سيكون خير اعداد للمواعيد المقبلة واهمها موعد التباري مع منتخب الكونغو الديمقراطية ذهابا وايابا في اطار تصفيات كاس العالم روسيا 2018 وسيتم التعويل دائما على اللاعبين الاكثر جاهزية ." كنا عاقدين العزم على تحقيق الفوز امام جماهيرنا التي حضرت بكثافة وظهرنا بمستوى عال دفاعا وهجوما. واظهرنا لحمة كبيرة فوق الميدان ترجمت السيطرة التي فرضناها على المنافس منذ بداية اللقاء . انتصارنا اليوم سيمثل مصالحة مع الجمهور لاستهلال فترة جديدة خاصة وان الاستحقاقات القادمة ستكون حاسمة امام الكونغو الديمقراطية في تصفيات كاس العالم.- المهاجم فخرالدين بن يوسف "اشكر الجمهور الذي ساندنا في هذه المباراة الهامة التي كانت شديدة التنافس ووفية لحوارات كرة القدم التونسية -المصرية . اظهرنا روحا انتصارية كبيرة وعزيمة مكنتنا من السيطرة على اللعب وعدم ترك المجال للمنتخب المصري لصنع اللعب .انتظرنا الوقت المناسب لتحقيق هدف الفوز ولم نترك المجال للمنافس لرد الفعل .نتمنى مواصلة التالق في مثل هذه الاجواء في ملعب رادس ." من الصعب المحافظة على نفس المستوى الذي اظهرناه في نهائيات كاس امم افريقيا الغابون 2017 باعتبار ان لكل مباراة ظروفها الخاصة . لا يمكن ان نتجاهل المستوى الطيب الذي ظهر به المنتخب التونسي في هذه المباراة . حاولنا تقديم اداء افضل في الشوط الثاني الا ان الحظ لم يكن الى جانبنا. ارتكبنا اخطاء . شخصيا ارتكبت اخطاء تقديرية ايضا .المنتخب المصري لم يستطع بسبب بعض الاخطاء من مجاراة نسق المباراة من ذلك ان التغيرات جاءت متاخرة وهو ما ساهم في قبول الهدف . سنقوم بتقييم اداء اللاعبين وتحليل اسباب الهزيمة ولنا متسع من الوقت لتجاوز الاخطاء لا سيما على مستوى البناء الهجومي .الهزيمة لن تؤثر على حظوظنا وهناك عدة مقابلات قادمة وامكانية التدارك واردة . لا يمكن اللوم على المحترفين . اعتقد انهم قدموا ما لديهم في هذه الفترة وعلينا مواصلة المشوار وعدم رمي المنديل والهزيمة لا تعني اننا فقدنا الامل في الترشح لنهائيات كاس الامم الافريقية 2019( كان خارج قائمة اللاعبين )" احترم قرارات الاطار الفني في اختيار حارس مرمى المنتخب . انا جاهز لتقديم الاضافة من اي موقع لمنتخب بلادي وهناك حراس مرمى في المنتخب في مستوى متقارب .مهما يكن وضعي على بنك البدلاء او خارج القائمة فان ذلك لن يؤثر على معنوياتي وما يهمني هو الدفاع على المنتخب المصري.في خصوص المباراة اعتقد ان المنتخب التونسي لعب بروح انتصارية عالية وظهر متكامل الصفوف وادى يشكل متميز .سبق لي ان شاهدت المنتخب لعل اخر مرة كان في المباراة الودية في القاهرة قبل نهائيات الغابون 2017 لكن اليوم المنتخب كان مختلفا تماما خاصة على مستوى الروح والعزيمة في ظل وجود مدرب جديد على راس المنتخب يريد ان يفتتح مشواره بانتصار.سنعي من جهتنا لتدارك الوضع في المناسبات القادمة وطي صفحة هذه الهزيمة.