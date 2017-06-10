مسلسل جنـــون القــــايلة يعرض على الوطنية الأولى بداية من يــــــــوم الأحد

Samedi 10 Juin 2017

بيان صحفي





Publié le:2017-06-10 13:40:00

-المسلسـل الجديـد جنـون القايلـة سـيعرض حصريـا علـى القنـاة الوطنيـة الأولى فـي النصـف الثانـي مـن شـهر رمضــــــان 2017 بدايـة مـن يـــــــــوم الأحد 11 جـوان.جنـون القايلـة هـو عمـل تلفـزي ضخـم مـن إنتـاج مؤسسـة التلفـزة التونسـية بتنفيـذ شـركة نيـو آيـدج لإلنتـاج الســمعي البصــري، و هــو الأول مــن نوعــه فــي تونــس ، سنســافر خلالها فــي رحلــة رائعــة تأخذنــا إلــى المدينــة العتيقــة، صحبــة 5 أطفــال، أبنــاء عــم يقضــون العطلــة فــي بيــت جدتهــم، أيــن يخوضــون عــدة مغامــرات فــي عالــم مــن الغمــوض و الســحر و القــوى الخارقــة. فينطلقــون فــي رحلــة اكتشــاف لتاريخهــم و لســر عائلتهــم الــذي ســيكون ســلاحهم للدفــاع عــن تراثهــم.هــي رحلــة خاصــة تتميــز بالتواصــل بيــن الماضــي والحاضــر وتعكــس مــدى تعايــش الطفــل التونســي مــع واقعــه المعاصـر والزاخـر بـكل التطـورات التكنولوجيـة والعلميـة بطريقـة يتجسـد مـن خلالها التـوازن بيـن تاريخـه وحاضـره و مســتقبله. هـذا العمـل الـذي نـرى فيـه فرصـة إعادة شـد الطفـل التونسـي لشاشـته مـن خـلال حكايـة مـن العصـر الحديـث، تونسـية شـكالا و مضمونـا، لضمـان فرجـة ممتعـة لـكل محبـي الأصالة، المغامـرة و أيضـا الغمـوض و الخيـال. عمل إبداعي التقت فيه الرؤى و اختلفت الدوافعمسلســل جنــون القايلــة هــو عمــل مــن إخــراج أميــن شــيبوب و ســيناريو عــزة الســعدي و ســامية عمامــي، وقامــت بتنفيــذ الإنتاج شــركة نيــو آيــدج للإنتاج بإشــراف أميــرة ميمونــي. و مهمــا اختلــف دوافــع كل القائميــن علــى تحقيــق هــذا المشــروع، إلا أن الــرؤى توافقــت علــى إخــراج منتــوج تونســي مائــة بالمائــة، موجــه إلــى الأطفال و إلـى العائلـة التونسـية، خاصـة فـي ظـل التراجـع الكبيـر لهـذه البرامـج علـى الفضائيـات التونسـية. لذلـك ولأول مـرة فـي تونـس سـيكون هنـاك مسلسـل تونسـي موجـه للطفـل أيـن سـتكون الشـخصيات الرئيسـية مـن الأطفال. وجوه معروفة و أسماء جديدة , تشــارك فــي العمــل ثلــة مــن الوجــوه الفنيــة التونســية المعروفــة أبرزهــا ســامية رحيــم فــي دور الجــدة »أمــي فاطمــة«، حكيــم بومســعودي فــي دور »باســل« ، فريــال شــماري فــي دور »لميــاء قلــب حجــر« و الوجــه الجديــد إيمــان بــن درجــاح فــي دور »فتحيــة«. أما أبطال المسلسل فهم أيضا 5 وجوه جديدة من الأطفال سيقدمون و لأول مرة عمل تلفزيوني بأداء رائع و هـم : زينـب فخفـاخ فـي دور »إينـاس«، يوسـف بـن سوسـية فـي دور »إليـاس«، رنيـم عوسـجي فـي دور »ياسـمين«، عزيـز خلـف اهلل فـي دور »وليـد« و عزيـز القابسـي فـي دور »سـامي«. إلـى جانـب أسـماء أخـرى مثـل : الممثـل القديـر عبـد اللطيـف خيـر الديـن و معـز بعتـور و رمـزي سـليم و عصـام بالشـيخ...مؤثرات بصرية و تقنيات عالية الجودة لضمــان المتعــة وســحر الفرجــة، تــم العمــل بتقنيــات عاليــة الجــودة فــي التصويــر و اعتمــاد مؤثــرات بصريــة لخلــق انطبــاع حســي يشــكل عالمــا بــروح » Disney .»كمــا تضفــي هــذه المؤثــرات علــى المشــاهد بصمــة مــن الخيــال و الغموض لتساعد المتفرج على النفاذ إلى عالم المغامرة و الخرافات.