في الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية يرفض الادلاء بشهادة زور من أجل ارضاء الرئيس

Jeudi 08 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-08 23:50:11

- وقع المواطن ربيع في فخ الكاميرا الخفية الماسك الذي يبث على قناة التاسعة.وقد تّم استدعاء ربيع للقيام بأعمال بناء في منزل بضاحية المرسى ليجد نفسه أمام زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.وأثناء حديث ربيع مع راشد الغنوشي المزيف تّم بث خطاب لرئيس الجمهورية المزيف أعلن فيه عن تورط حركة النهضة في القيام بأعمال ارهابية مما أثار استغراب ربيع الذي أعلن مساندته لراشد الغنوشي.وبعد القبض على راشد الغنوشي المزيف في منزله , وجد ربيع نفسه أمام خيار صعب وهو اما الذهاب الى السجن أو الادلاء بشهادة زور ضدّ راشد الغنوشي.هذا ورفض المواطن ربيع الادلاء بشهادة زور قائلا " نهار أخر باش نتحاسب وحدي ولن أصرح بما لم أرى".