الدورة الثانية من مهرجان المدينة بالحمامات من 9 إلى 18 جوان الجاري

Jeudi 08 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-08 16:07:12

- يتضمن برنامج الدورة الثانية من مهرجان المدينة بالحمامات الذي يتواصل من 9 إلى 18 جوان الجاري مجموعة من السهرات الفنية المتنوعة التي يحتضنها البرج الاثري بالمدينة.وسيكون جمهور مهرجان المدينة خلال هذه الدورة التي تنظمها جمعية صيانة المدينة بالتنسيق مع بلدية الحمامات والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل على موعد مع باقة من العروض المتنوعة التي تجمع بين الموسيقى والغناء الطربي والمسرح والتظاهرات التنشيطية ويفتتح المهرجان يوم الجمعة 9 جوان بعرض للمالوف التونسي تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل في حين يتضمن اليوم الثاني عرضا صوفيا للفنان فوزي بن قمرة.كما يتضمن برنامج هذه الدورة عرضا مسرحيا لشركة الشرق للإنتاج تحت عنوان "ليس إلا" وعروضا للأزياء التقليدية المحلية وعرض مالوف لمجموعة الطرب الأصيل إلى جانب عرض تنشيطي للأطفال تؤمنه جمعية التنمية الأسرية بالحمامات ومن بين الفقرات المبرمجة للمهرجان عروض طربية لعدد من الفرق بالجهة منها عرض تقاسيم لفرقة حمادي دارج و عرض رجال المقام لمجموعة البركة للإنشاد الديني بالحمامات وسلاطين الحضرة ويكون الاختتام يوم الأحد 18 جوان مع عرض طربي للفنانة شهرزاد هلال .