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''إياتا'' ترفض الحظر على طيران قطر

Jeudi 08 Juin 2017
وكالات - أبدت هيئة النقل الجوي "إياتا" رفضها للحظر الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على مرور الطيران القطري في مجالها الجوي وطالبت برفعه بشكل فوري.

وقالت الهيئة على لسان رئيسها التنفيذي ومديرها العام ألكسندر دو جونياك، إنها لا تؤيد الحظر و"نود استعادة التواصل في أسرع وقت ممكن".

وأثر حظر مرور طيران قطر في أجواء الدول الثلاث على عدد كبير من المسافرين الهنود باتجاه الولايات المتحدة وأوروبا عبر الدوحة.

ولفت دو جونياك ومسؤولون في "إياتا" عقب الإفراج عن بيانات الحركة الجوية إن نمو حركة الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك الهند كان ثابتا خلال الأسابيع القليلة، بالإضافة إلى تأثره بقرار الولايات المتحدة حظر الأجهزة الإلكترونية من وجهات الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية.


يذكر أن الطيران القطري لجأ إلى استخدام أجواء إيران والصومال في رحلاته المتجهة إلى أوروبا وشمال إفريقيا لتجاوز الحظر المفروض عليه من قبل السعودية والإمارات والبحرين.

وأعلنت الدول الثلاث قطع العلاقات مع قطر بشكل مفاجئ قبل ثلاثة أيام، بذريعة علاقات قطر مع إيران ودعمها لما سمتها الدول المقاطعة "جماعات إرهابية"، وأغلقت بموجب ذلك المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنعت إمدادات المياه والمواد الغذائية والخضار والفواكة من الوصول برا إلى قطر.

Publié le:2017-06-08 12:24:24

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1 de 1 commentaires pour l'article 143802

Mandhouj  (France)  |Jeudi 08 Juin 2017 à 13h 26m |           
آل سعود ، حكام الامارات ، البحرين ، لم يعد لهم أي إنتماء للضمير العربي و الاسلامي عامة... على شعوب تلك الجغرافيات أن يعصفوا بهؤلاء الصهاينة الملاعين ، و يؤسسوا لانظمة مدنية تخدم مصلحة الشعوب و القضايا العربية و كل القضايا العادلة عبر الكوكب .

و إنها لثورات حتى النصر



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