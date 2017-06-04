ألف جريح في تدافع نجم عن حالة هلع بين متابعي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في إيطاليا

Dimanche 04 Juin 2017

بــاب نــات - أصيب نحو ألف شخص بجروح خلال تدافع نجم عن حالة هلع وسط الحشد الذي تجمع مساء أمس السبت في ساحة في وسط تورينو لمتابعة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وفق حصيلة نشرتها الشرطة الإيطالية الأحد.



وافادت وسائل إعلام إن حالة من الفوضى سادت قبل عشر دقائق من انتهاء المباراة عندما أصيب متابعوها بحالة هلع إثر سماع دوي ألعاب نارية، في حين تحدث البعض عن انفجار قنبلة.

وفاز فريق ريال مدريد في المباراة بعد أن سجل كريستيانو رونالدو هدفين ليصبح ريال مدريد أول فريق يحتفظ بلقبه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 4-1 على يوفنتوس في النهائي لينال البطولة القارية للمرة الثالثة في غضون أربع سنوات وللمرة 12 في تاريخه.









Publié le:2017-06-04 17:59:04

