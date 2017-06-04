Radio Babnet Tunisie  On Air: Ali Riahi - Ya Msafra  
Sport

ألف جريح في تدافع نجم عن حالة هلع بين متابعي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في إيطاليا

Dimanche 04 Juin 2017
بــاب نــات - أصيب نحو ألف شخص بجروح خلال تدافع نجم عن حالة هلع وسط الحشد الذي تجمع مساء أمس السبت في ساحة في وسط تورينو لمتابعة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وفق حصيلة نشرتها الشرطة الإيطالية الأحد.

وافادت وسائل إعلام إن حالة من الفوضى سادت قبل عشر دقائق من انتهاء المباراة عندما أصيب متابعوها بحالة هلع إثر سماع دوي ألعاب نارية، في حين تحدث البعض عن انفجار قنبلة.
وفاز فريق ريال مدريد في المباراة بعد أن سجل كريستيانو رونالدو هدفين ليصبح ريال مدريد أول فريق يحتفظ بلقبه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 4-1 على يوفنتوس في النهائي لينال البطولة القارية للمرة الثالثة في غضون أربع سنوات وللمرة 12 في تاريخه.




Publié le:2017-06-04 17:59:04

festival-a23f6a545e8da25ecfa6860251b8d0a3-2017-06-04 17:59:04
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143646



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12363,7

  • (1er juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74385 DT        1$ =2,44304 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1er juin)   921,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143646 1256|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires