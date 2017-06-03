فضائح الفيفا: مسؤول رياضي غواتيمالي سابق يقر بالاحتيال

Samedi 03 Juin 2017

بــاب نــات - أقر الأمين العام السابق للاتحاد الغواتيمالي في كرة القدم هكتور تروخييو أمس الجمعة في نيويورك بتهم الاحتيال الموجهة إليه في تحويلات مصرفية وقبول رشاوى في إطار فضيحة الاتحاد الدولي (فيفا).

واعترف تروخييو بتلقي مئات الاف الدولارات على شكل رشاوى من شركة التسويق الرياضي "ميديا وورلد" التي تتخذ من ميامي مقرا لها، في مقابل الحصول على حقوق نقل وتسويق المباريات المحلية لمنتخب غواتيمالا ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديالي 2018 في روسيا و2022 في قطر.

وصرح تروخيو والدموع في عينيه امام القاضية الفدرالية بالما تشن "اعترف باني حرمت الاتحاد من خدمات شريفة".

وحسب مكتب المدعي العام الامريكي، دفعت الرشاوى على مدى سنوات من قبل شركة "ميديا وورلد" عبر مصارف امريكية قبل أن يحصل تروخييو على حصته منها في حساب باسمه في غواتيمالا.

وقال المصدر نفسه ان تروخييو (63 عاما) أقر بأثنتين من التهم الموجهة إليه ويواجه في كل منهما عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما، كما وافق على تسديد مبلغ 175 الف دولار.

واوقف تروخييو في ديسمبر 2015 عندما كان يقوم بجولة في ولاية فلوريدا الامريكية، ودفع ببراءته في ثماني تهم وجهت اليه في ذلك الوقت.

ومن أصل نحو 40 متورطا في فضائح الفساد في الفيفا منذ ماي 2015 والتي دفعت رئيسه السويسري جوزيف بلاتر إلى الاستقالة، تروخييو هو المتهم الثالث الذي يعترف ببعض ما نسب إليه، وستبدأ محاكمة الثلاثة في 6 نوفمبرالمقبل في نيويورك.



ر/ زهو





Publié le:2017-06-03 18:15:36

