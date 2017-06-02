رابطة ابطال افريقيا- الترجي الرياضي يفوز على صانداونز 2-1

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 23:24:19

- فاز الترجي الرياضي على مضيفه ماميلودي صانداونز الجنوب افريقي (2-1) مساء اليوم الجمعة ببريتوريا في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.وسجل طه ياسين الخنيسي (6) و(91 ض ج) هدفي الترجي الرياضي وفيلاكازي (21) هدف صانداونز.وانفرد الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط فيما تجمد رصيد صانداونز عند اربع نقاط في المركز الثاني.ويكتمل نصاب الجولة الثالثة لهذه المجموعة يوم الاحد بلقاء سان جورج الاثيوبي الثالث بنقطتين وفيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الاخير بلا ادنى نقطة.ويستضيف الترجي الرياضي في الجولة القادمة صانداونز يوم 21 جوان الجاري برادس.وكان الترجي الرياضي فاز في الجولة الاولى على فيتا كلوب (3-1) برادس ثم تعادل باديس ابابا مع سان جورج (0-0) في الجولة الثانية.