علي معلول ينضم لتربص المنتخب التونسي بعد مباراة الاهلي المصري والوداد المغربي

Vendredi 02 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 09:37:50

- اعلن نادي الاهلي المصري لكرة القدم على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات امس الخميس انه تلقى خطابًا رسميًا من الجامعة التونسية لكرة القدم، تطلب فيه استدعاء الظهير الايسر علي معلول للانضمام للتربص الذي يجريه المنتخب التونسي من 28 ماي الى 2 جوان استعدادًا لمواجهة مصر يوم الاحد 11 جوان برادس لحساب الجولة الاولى لتصفيات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كاس امم افريقيا (الكاميرون 2019).وافاد الاهلي ان "معلول سينضم لمنتخب بلاده عقب مباراة الأهلي والوداد المغربي المقررة بعد غد الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.وينتظر ان يعلن المدرب الوطني نبيل معلول غدا السبت عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون التربص التحضيري الثاني استعدادا لمباراة مصر ابتداء من الاثنين 5 جوان الجاري.