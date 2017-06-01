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محرزية العبيدي تقع في شراك الكاميرا الخفية ''ياسين''

Jeudi 01 Juin 2017
بــاب نــات - وقعت النائبة عن حركة النهضة محرزية العبيدي في شراك " الكاميرا الخفية " ياسين التي يبث في قناة التاسعة.
وظهرت " محرزية العبيدي" في بداية الامر متماسكة بعد ان سمعت بحادثة اختطاف شاب عاطل عن العمل لمواطن داخل مقر ولاية نابل.

غير ان محرزية العبيدي أصيبت بصدمة شديدة عند مشاهدتها لحادثة الاختطاف على المباشر.
وطالبت العبيدي من الخاطف القاء السلاح وهو ما حصل لكنها تفاجئت بخبر حول مقتله ما اصابها بفاجعة كبيرة ولم تقدر على حبس دموعها لتكتشف ان الامر مجرد كاميرا خفية...
فيديو الجزء1


فيديو الجزء2





Publié le:2017-06-01 23:12:56

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