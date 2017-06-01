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Sport

نهائي كاس تونس رسميا يوم 17 جوان بداية من الساعة 15 و30دق

Jeudi 01 Juin 2017
بــاب نــات - تقرر رسميا اقامة مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم بين النادي الافريقي واتحاد بنقردان يوم السبت 17 جوان الجاري بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر على ملعب رادس.

وكان النادي الافريقي بلغ الدور النهائي بعد فوزه في الدور نصف النهائي على نادي حمام الانف 3-صفر بينما تاهل اتحاد بنقردان في المربع الذهبي على حساب الترجي الرياضي بطل تونس وحامل اللقب بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي صفر-صفر).

وضمن اتحاد بن قردان بفضل ترشحه للمرة الاولى الى الدور النهائي لكاس تونس المشاركة في كاس الاتحاد الافريقي (كاس الكاف) خلال الموسم القادم بغض النظر عن نتيجة مباراته امام النادي الافريقي باعتبار ان بطل تونس الترجي الرياضي ووصيفه النجم الساحلي سيخوضان مسابقة رابطة ابطال افريقيا في حين سيلعب النادي الافريقي ثالث البطولة في كاس الكاف.



Publié le:2017-06-01 19:04:46

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