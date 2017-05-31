رولان غاروس: انس جابر تحقق انجازا تاريخيا ببلوغ الدور الثالث

وحققت انس جابر انجازا هاما باعتبار تاهلها لاول مرة في مسيرتها الرياضية الى الدور الثالث في احدى البطولات الكبرى.
و تاهلت انس جابر الى الدور الثاني للجدول الرئيسي من دورة رولان غاروس عقب فوزها امس على الرومانية انا بوغدان المصنفة 106 عالميا (6-3 و6-4).
و كانت لاعبة التنس التونسية انس جابر قد حصلت على بطاقة الخاسر المحظوظ التي مكنتها من دخول الجدول النهائي لدورة رولان غاروس الفرنسية بعد ان خسرت في الدور الثالث والاخير من جدول التصفيات التمهيدية أمام اليابانية مي كاتو 1-2 (3-6 و6-3 و4-6) بعد فوزها في الدور التمهيدي الاول على اليابانية ميزا ايغوشي 2-0 (6-1 و6-2) وفي الدور التمهيدي الثاني على الروسية فيكتوريا كامنسكايا 2-0 (7-6 و6-1).
وتواجه انس جابر خلال الدور الثالث لبطولة رولان غاروس للتنس السويسرية تيميا باكسينسكي المصنفة 31 عالميا.
خضر
Publié le:2017-05-31 22:50:04
Par:mandhouj (France )
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