رولان غاروس: انس جابر تحقق انجازا تاريخيا ببلوغ الدور الثالث

Mercredi 31 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-31 22:50:04

- تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 114 عالميا لاول مرة الى الى الدور الثالث لدورة رولان غاروس عقب فوزها الافت مساء اليوم الاربعاء على السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا السابعة عالميا بنتيجة 2-صفر تفاصيلها 6-4 و6-3.وحققت انس جابر انجازا هاما باعتبار تاهلها لاول مرة في مسيرتها الرياضية الى الدور الثالث في احدى البطولات الكبرى.و تاهلت انس جابر الى الدور الثاني للجدول الرئيسي من دورة رولان غاروس عقب فوزها امس على الرومانية انا بوغدان المصنفة 106 عالميا (6-3 و6-4).و كانت لاعبة التنس التونسية انس جابر قد حصلت على بطاقة الخاسر المحظوظ التي مكنتها من دخول الجدول النهائي لدورة رولان غاروس الفرنسية بعد ان خسرت في الدور الثالث والاخير من جدول التصفيات التمهيدية أمام اليابانية مي كاتو 1-2 (3-6 و6-3 و4-6) بعد فوزها في الدور التمهيدي الاول على اليابانية ميزا ايغوشي 2-0 (6-1 و6-2) وفي الدور التمهيدي الثاني على الروسية فيكتوريا كامنسكايا 2-0 (7-6 و6-1).وتواجه انس جابر خلال الدور الثالث لبطولة رولان غاروس للتنس السويسرية تيميا باكسينسكي المصنفة 31 عالميا.خضر