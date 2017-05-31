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السعودية.. إطلاق نار يقتل معلمًا ومدير مدرسة

Mercredi 31 Mai 2017
وكالات - شهدت مدرسة شمال العاصمة السعودية، الرياض، صباح اليوم الأربعاء، جريمة راح ضحيتها معلم سعودي ومدير المدرسة، وهو فلسطيني يحمل جنسية أمريكية، فيما أصيب عامل آسيوي آخر، وذلك وفقا لما ذكرته مصادر صحفية.

بدورها، أصدرت السفارة الأمريكية في المملكة بيانا عن الواقعة، حيث أكدت إطلاق النار داخل المدرسة، لافتة إلى أن المدرسة كانت خالية من التلاميذ ساعة الجريمة.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية “تويتر” أن المسلح ما زال في الداخل، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل أو أنباء عن إصابات.

وبينت مصادر محلية أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الواقعة وتكثيف عمليات البحث عن الجاني، مضيفة أنه مقيم عربي الجنسية وكان يعمل في المدرسة.


وكشفت المصادر على أن الجريمة قد تكون بسبب خلافات بين الجاني وبين المجني عليهما.

Publié le:2017-05-31 13:25:47

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