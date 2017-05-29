المنتخب التونسي يشرع في استعداداته لمواجهة مصر

Lundi 29 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-29 10:30:48

- شرع المنتخب التونسي لكرة القدم منذ امس الاحد في استعداداته لمباراته امام مصر المقررة يوم الاحد 11 جوان القادم برادس (س23) في اطار منافسات الجولة الاولى للمجموعة العاشرة من تصفيات كاس امم افريقيا (الكاميرون 2019).وخضعت العناصر الوطنية التي تجري تربصا من 29 ماي الجاري الى غاية 2 جوان القادم حصتها التدريبية الاولى بقيادة المدرب الوطني الجديد نبيل معلول مساء الاحد بالملعب الفرعي برادس بمشاركة 20 لاعبا فيما ستقام الحصة التدريبية الثانية مساء اليوم الاثنين بنفس الملعب انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف ليلا.واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات ان لاعب ديجون الفرنسي اسامة الحدادي المصاب سينضم الى المجموعة بعد الخضوع الى حصة اعادة تاهيل خاصة شانه شان محمد علي اليعقوبي (ريزا سبور فنربخشة التركي) المصاب هو الاخر.ومن المنتظر ان يصل كل من دايلان برون (شاموا نيورتاي الفرنسي) وكريم العريبي (سيزينا الايطالي) وصيام بن يوسف (كان الفرنسي) الى تونس بعد ظهر اليوم الاثنين فيما عاد نعيم السليتي (ليل الفرنسي) منذ امس الى ارض الوطن وسينضم مساء اليوم الى المجموعة.وكان المدرب الوطني نبيل معلول وجه الدعوة ل26 لاعبا استعدادا لمواجهة المنتخب المصري في انتظار الاعلان عن القائمة النهائية يوم 2 جوان القادم.وقد ضمت القائمة كل من حمدي القصراوي (النادي البنزرتي) وسيف الدين الشرفي (اتحاد بن قردان) وعلي القلعي (شبيبة القيروان) وصيام بن يوسف (كان الفرنسي) وفهمي بن رمضان (مستقبل المرسى) وايمن بالعيد (روترهام يونايتد الانقليزي) وديلان برون (شاموا نيورتاي الفرنسي) وأسامة الحدادي ( ديجون الفرنسي) وأيمن محمود (الملعب القابسي) وعاطف المازني (نجم المتلوي) ومروان الصحراوي (فيتوريا غيماريس البرتغالي) ومحمد الحبيب يكن (النادي البنزرتي) وإسكندر العقربي (مستقبل قابس) ولاري العزوني (أولمبيك نيم الفرنسي) ومحمد سليم بن عثمان (لوكوموتيف البلغاري) وماهر بن صغير (النادي البنزرتي) ونجم الدين دغفوس (روزبرغر الالماني) وحمزة الجلاصي (النادي البنزرتي) وكريم العريبي (سيزينا الايطالي) ومحمد وائل العربي (سوشو الفرنسي) وإدريس المحيرصي (راد ستار الفرنسي) وبسام الصرارفي (نيس الفرنسي) ونعيم السليتي (ليل الفرنسي) وأحمد العكايشي (إتحاد جدة السعودي) وحمدي الحرباوي (شارلوروا البلجيكي) وإسماعيل ساسي (ليماصول قبرص).ر/إص