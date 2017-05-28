كأس المانيا: بروسيا دورتموند يحرز اللقب

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بــاب نــات





Publié le:2017-05-28 00:17:27

- أحرز بوروسيا دورتموند لقبه الأول بعد ثلاث محاولات فاشلة في المباراة النهائية والرابع في تاريخه في مسابقة كأس المانيا لكرة القدم، بعد فوزه المشوق على اينتراخت فرانكفورت 2-1 مساء امس السبت على أرضية الملعب الاولمبي في برلين.وسجل للفريق الفائز الفرنسي عثمان دمبيليه (8) والغابوني بيار ايميريك اوباميانغ (67 من ضربة جزاء) وللخاسر الكرواتي انتي ريبيتش (29).ويعد هذا اللقب الرابع لدورتموند بعد أعوام 1965 و1989 و2012 وحل وصيفا خمس مرات، علما بانه خسر المباراة النهائية في الاعوام الثلاثة الماضية امام بايرن ميونيخ (2014 و2016) وفولفسبورغ (2015).وكان دورتموند أنهى موسمه في "البوندسليغا" ثالثا وتأهل الى دوري الابطال، وبلغ ربع نهائي المسابقة القارية، وبخر حلم غريمه بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي في احراز الثنائية المحلية مجددا، بفوزه عليه 3-2 في عقر داره في نصف النهائي.وفي المقابل، فشل فرانكفورت، صاحب المركز الحادي عشر في البطولة، في تكرار فوزه على دورتموند (2-1 في الجولة الثانية عشرة من البطولة) ليعجز عن حجز بطاقة التأهل الى الدوري الاوروبي.وخاض فرانكفورت النهائي للمرة الأولى منذ 2006 والسابعة في تاريخه بعد فوزه على مضيفه "بوروسيا مونشنغلادباخ" بضربات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.وتوج فرانكفورت باللقب أعوام 1974 و1975 و1981 و1988 (خسر النهائي أيضا في 1964 و2006).ر- م ف