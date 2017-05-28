Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Bafakker Filli Naseeni  
Sport

كأس المانيا: بروسيا دورتموند يحرز اللقب

Dimanche 28 Mai 2017
بــاب نــات - أحرز بوروسيا دورتموند لقبه الأول بعد ثلاث محاولات فاشلة في المباراة النهائية والرابع في تاريخه في مسابقة كأس المانيا لكرة القدم، بعد فوزه المشوق على اينتراخت فرانكفورت 2-1 مساء امس السبت على أرضية الملعب الاولمبي في برلين.
وسجل للفريق الفائز الفرنسي عثمان دمبيليه (8) والغابوني بيار ايميريك اوباميانغ (67 من ضربة جزاء) وللخاسر الكرواتي انتي ريبيتش (29).

ويعد هذا اللقب الرابع لدورتموند بعد أعوام 1965 و1989 و2012 وحل وصيفا خمس مرات، علما بانه خسر المباراة النهائية في الاعوام الثلاثة الماضية امام بايرن ميونيخ (2014 و2016) وفولفسبورغ (2015).
وكان دورتموند أنهى موسمه في "البوندسليغا" ثالثا وتأهل الى دوري الابطال، وبلغ ربع نهائي المسابقة القارية، وبخر حلم غريمه بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي في احراز الثنائية المحلية مجددا، بفوزه عليه 3-2 في عقر داره في نصف النهائي.
وفي المقابل، فشل فرانكفورت، صاحب المركز الحادي عشر في البطولة، في تكرار فوزه على دورتموند (2-1 في الجولة الثانية عشرة من البطولة) ليعجز عن حجز بطاقة التأهل الى الدوري الاوروبي.
وخاض فرانكفورت النهائي للمرة الأولى منذ 2006 والسابعة في تاريخه بعد فوزه على مضيفه "بوروسيا مونشنغلادباخ" بضربات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتوج فرانكفورت باللقب أعوام 1974 و1975 و1981 و1988 (خسر النهائي أيضا في 1964 و2006).
ر- م ف

Publié le:2017-05-28 00:17:27

festival-34b01f046b284891ab3bf311cb2dfafe-2017-05-28 00:17:27
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143314



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12383,6

  • (25 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74594 DT        1$ =2,43661 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 mai)   265,3 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143314 136|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires