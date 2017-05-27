راضي الجعايدي: لابد من نبذ الخلافات و الاصطفاف وراء المنتخب التونسي في المرحلة القادمة

Samedi 27 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-27 21:04:27

- أوضح اللاعب الدولي السابق راضي الجعايدي ان الجمهور الرياضي مطالب في هذه الفترة بالذات بالاصطفاف وراء المنتخب التونسي و نبذ كل الخلافات و الاختلافات التي اثيرت في الفترة الاخيرة حول الاطار الفني للمنتخب باعتبار اهمية المواعيد التي ستقبل عليها العناصر الوطنية سواء في تصفيات كاس امم افريقيا 2019 او باقي المباريات التصفوية لكاس العالم روسيا 2018.وافاد الجعايدي الذي سبق له خوض تجربة احترافية في انقلترا ضمن اندية بولتن وبريمنغهام وساوثمبتون في تصريح ل"وات" ان "المنتخب التونسي سيخوض مقابلات جد مصيرية لاسيما تلك التي ستجمعه مع منتخب الكونغو الديمقراطية من اجل ضمان اوفر حظوظ التاهل الى مونديال روسيا وهو ما يتطلب توفير الدعم المعنوي من كل الاطراف وترك الاختلافات التي طفت في الفترة الاخيرة جانبا حتى لا تكون لها انعكسات سلبية على مسيرة المنتخب الحالية".وافاد الدولي التونسي السابق انه لا يمكن" تقييم الوضعية الحالية للمنتخب الوطني بمعزل عن المناخ الذي تعيشه كرة القدم في بلادنا وطبيعة العمل الذي تقوم به الاندية وهذا تحليل قد يطول الكلام فيه ولكن طبيعة اللحظة الراهنة تملي على كل طرف القيام بواجبه تجاه المنتخب حتى يتمكن من النجاح في الاستحقاقات الراهنة ".وابرز الجعايدي الذي يتواجد في تونس بمناسبة تقديم تظاهرة كاس العالم لاساطير كرة القدم ان "بلادنا تحتاج اكثر من اي وقت مضى للدعم والمساندة حتى تتمكن من استعادة عافيتها السياحية والاقتصادية التي تاثرت نسبيا خلال السنوات الماضية بسبب ما عاشته من احداث وبالتالي فان مسؤوليتنا الوطنية جسيمة وتملي علينا معاضدة هذه المجهودات لتسترجع تونس صورتها المعهودة".وتابع قائلا "ان تحمسي لفكرة اقامة النسخة الاولى من كاس العالم لاساطير كرة القدم في تونس هو وليد شعوري باداء واجب تجاه بلدي وباعتبار اهمية الحدث المرتقب اذ ان اجتماع اكثر من 200 نجم سابق في عالم كرة القدم وطبيعة التغطية الاعلامية التي سيعرفها كلها عناصر من شانها ان تعود بالفائدة على تونس على جميع المستويات لاسيما القطاع السياحي المطالب باستعادة عافيته سريعا".ومن جهة اخرى وعلى مستوى موضوع مكافحة الفساد في مجال القطاع الرياضي اوضح الجعايدي قائلا "كان حريا بنا وبالمسؤولين القائمين على هذا المجال الانطلاق في محاربة الفساد منذ الوهلة الاولى اي منذ سنوات ولكن الاهم هي البداية الفعلية لفتح ملفات الفساد الرياضي لان المضي في هذه الحرب من شانه ان يعود بالنفع على الرياضة التونسية".ويذكر ان راضي الجعايدي الذي يمتلك في رصيده 105 مباراة دولية يشرف حاليا على تدريب فريق ساوثمبتون الانقليزي لاقل من 23 سنة.ر/حسني/هس