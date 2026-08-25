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تتويج دولي جديد لكفاءة طبية تونسية شابة

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Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 14:06 قراءة: 1 د, 10 ث
      
استقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني، أمس الاثنين بمقر الوزارة بتونس، الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، أسمهان السويسي، المتوجة بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة إفريقيا، التي تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية International League of Dermatological Societies – ILDS..


وأفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأن هذا التتويج جاء إثر ترشيح تقدمت به الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، وبعد دراسة عدد قياسي من الترشحات من مختلف أنحاء العالم.


وصادق مجلس إدارة الرابطة الدولية على اختيار الدكتورة أسمهان السويسي خلال اجتماعه المنعقد يوم 20 جوان 2026.


وهنّأ وزير الصحة الطبيبة بهذا التميز، معربا عن اعتزازه بما تحققه الكفاءات الطبية التونسية الشابة من نجاحات علمية ومهنية تعزز إشعاع الطب التونسي على المستوى الدولي.

وأكد مصطفى الفرجاني أهمية مواصلة دعم الكفاءات الشابة والبحث العلمي والابتكار، وتوفير المناخ الملائم للتميز بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الصحية.
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ومن المقرر أن تتسلّم الدكتورة أسمهان السويسي الجائزة خلال افتتاح المؤتمر العالمي السادس والعشرين للأمراض الجلدية، الذي تحتضنه مدينة غوادالاخارا بالمكسيك من 21 إلى 26 جوان 2027.

وتندرج الجائزة ضمن برنامج الجمعية الدولية للأمراض الجلدية لدعم الأطباء الشباب، الذي يُنظم تحت شعار «صحة الجلد من أجل العالم»، ويهدف إلى تكريم الأطباء الذين حققوا إسهامات متميزة في مجال اختصاصهم على المستوى الدولي.
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