تتويج دولي جديد لكفاءة طبية تونسية شابة

استقبل وزير الصحة، أمس الاثنين بمقر الوزارة بتونس، الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى،، المتوجة بجائزة، التي تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية International League of Dermatological Societies – ILDS..وأفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأن هذا التتويج جاء إثر ترشيح تقدمت به، وبعد دراسة عدد قياسي من الترشحات من مختلف أنحاء العالم.وصادق مجلس إدارة الرابطة الدولية على اختيار الدكتورةخلال اجتماعه المنعقد يوموهنّأ وزير الصحة الطبيبة بهذا التميز، معربا عن اعتزازه بما تحققه الكفاءات الطبية التونسية الشابة من نجاحات علمية ومهنية تعزز إشعاع الطب التونسي على المستوى الدولي.وأكدأهمية مواصلة دعم الكفاءات الشابة والبحث العلمي والابتكار، وتوفير المناخ الملائم للتميز بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الصحية.ومن المقرر أن تتسلّم الدكتورةالجائزة خلال افتتاح، الذي تحتضنه مدينة غوادالاخارا بالمكسيك منوتندرج الجائزة ضمن برنامج الجمعية الدولية للأمراض الجلدية لدعم الأطباء الشباب، الذي يُنظم تحت شعار، ويهدف إلى تكريم الأطباء الذين حققوا إسهامات متميزة في مجال اختصاصهم على المستوى الدولي.