مصر تصدر بيانا بشأن مغادرة لاعب المصارعة بعثة المنتخب في سلوفاكيا

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانا بشأن واقعة، عقب انتهاء مشاركته في بطولة العالم للمصارعة للشباب.وأوضحت الوزارة أنها تابعت الواقعة بشكل عاجل، وقامت بالتواصل مع مسؤولي الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس البعثة، حيث تم توجيه الاتحاد إلىبشأنها.كما تم، وفق البيان،بالواقعة، مع التأكيد على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حق اللاعب، في ضوء ما ستكشف عنه التحقيقات.وأكدت الوزارة أنها وجهت جميع الاتحادات الرياضية إلى الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية الخاصة بسفر اللاعبين ضمن البعثات الرياضية الخارجية وعودتهم إلى أرض الوطن، بما في ذلك الإقرارات والتعهدات الرسمية المعتمدة.وأشار البيان إلى أنوفي هذا السياق، طلبت الوزارة موافاتها بكافة التفاصيل والمستندات المتعلقة بالواقعة، بهدف تحديد المسؤوليات كاملة، سواء بالنسبة إلى اللاعب أو الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالبعثة.وشددت وزارة الشباب والرياضة المصرية على أن المشاركة ضمن المنتخبات الوطنية تمثل، مؤكدة عدم التهاون في تطبيق القواعد واللوائح ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته أو تقصيره، مع الحفاظ على حقوق اللاعبين واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون.