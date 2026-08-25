مصر: حادث مروع في الضبعة يودي بحياة 9 أشخاص
لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، إثر حادث تصادم مروع بين حافلة صغيرة «ميني باص» وسيارة «ميكروباص» كانت تقل عمالا.
ووقع الحادث على طريق محور الضبعة بمنطقة الديك، في اتجاه العاصمة المصرية القاهرة.
وفور وقوع الحادث، تحولت الأجهزة الأمنية وفرق المرور والحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم التعامل مع آثاره والعمل على تسيير حركة المرور، بالتوازي مع نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى مستشفى رأس الحكمة ومستشفى مطروح العام.
كما تولت السلطات المختصة إزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بشكل طبيعي.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة للكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ووقع الحادث على طريق محور الضبعة بمنطقة الديك، في اتجاه العاصمة المصرية القاهرة.
وفور وقوع الحادث، تحولت الأجهزة الأمنية وفرق المرور والحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم التعامل مع آثاره والعمل على تسيير حركة المرور، بالتوازي مع نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى مستشفى رأس الحكمة ومستشفى مطروح العام.
كما تولت السلطات المختصة إزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بشكل طبيعي.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة للكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335032