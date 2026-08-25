تارانتو 2026-سباحة: التونسي محمد ياسين بن عباس يفشل في المرور إلى نهائي سباق 100 سباحة على الظهر

(من مبعوث وات طارق سايحي) - فشل السباح التونسي محمد ياسين بن عباس في التاهل إلى الدور النهائي لسباق 100م سباحة على الظهر بحلوله في المركز السادس اليوم الثلاثاء في التصفية الثانية ضمن دورة الألعاب المتوسطية المقامة بمدينة تارانتو الايطالية إلى غاية 3 سبتمبر القادم.وقطع بن عباس مسافة السباق في توقيت قدره 57ث و10.يذكر أن محمد ياسين بن عباس (20 عاما) كان قد أحرز خلال هذه النسخة العشرين من الألعاب المتوسطية برونزية سباق 200م سباحة على الظهر.كما أحرزت السباحة التونسية في هذه الألعاب إلى حد الآن برونزيتين أخريين عن طريق أحمد الجوادي في سباقي 400م و800م سباحة حرة.ويخوض أحمد الجوادي مساء اليوم نهائي سباق 1500م سباحة حرة.