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هيئة الانتخابات : الاحد اجراء القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية

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Bookmark article    Publié le Mardi 25 Août 2026 - 10:27 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تنظم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية.


ويأتي تنظيم هذه القرعة في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023، وعملا بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 7 ديسمبر 2023، المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية، وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 20 جانفي 2025.


ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، فضاءات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، والمزمع تنظيمها بكافة الولايات .


يذكر أن القرعة الدورية تندرج ضمن آلية التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، بما يضمن دورية التداول في هذه المجالس، وفق القواعد والإجراءات التي تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
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